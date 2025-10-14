iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Apple TV Plus stopt per direct: dit zijn de gevolgen voor abonnees
Maurice Snijders
14 oktober 2025, 9:44
2 min leestijd
Apple TV Plus stopt per direct: dit zijn de gevolgen voor abonnees

Apple heeft bekendgemaakt dat het bedrijf per direct stopt met Apple TV Plus – dit is er aan de hand en moet je weten als je abonnee bent.

Apple TV Plus stopt per direct

Apple heeft op maandag 13 oktober in een persbericht bekendgemaakt dat Apple TV Plus per direct stopt. Het bedrijf zegt dat Apple TV Plus wordt omgedoopt tot Apple TV en een levendige nieuwe identiteit krijgt. Het heeft dan ook geen directe gevolgen voor abonnees van Apple TV Plus. De aankondiging werd gedaan samen met de bekendmaking van de releasedatum voor ‘F1 The Movie’, met een enkele zin in de laatste alinea van het persbericht:

Apple TV+ is now simply Apple TV, with a vibrant new identity. Ahead of its global streaming debut on Apple TV, the film continues to be available for purchase on participating digital platforms, including the Apple TV app, Amazon Prime Video, Fandango at Home and more.

Apple TV Plus heet nu gewoon Apple TV en heeft een levendige nieuwe identiteit. Voorafgaand aan het wereldwijde streamingdebuut op Apple TV blijft de film beschikbaar voor aankoop op deelnemende digitale platforms, waaronder de Apple TV-app, Amazon Prime Video, Fandango at Home en meer.

Nog geen zichtbare veranderingen

Apple heeft geen verdere details vrijgegeven over wat deze ‘levendige nieuwe identiteit’ precies inhoudt. Waarschijnlijk komen er op termijn nieuwe artwork en logo’s, maar op dit moment is er nog niets veranderd. Op de Apple TV-website wordt de streamingdienst nog steeds ‘Apple TV Plus’ genoemd. Ook in de Apple TV-apps op verschillende platforms heet de streamingdienst nog steeds Apple TV+.

Apple TV plus stopt

Apple TV 4K

Apple maakt natuurlijk ook een tv-streamer met de naam Apple TV (4K). Daarnaast is er de Apple TV-app, die meer bevat dan alleen content van Apple TV Plus. Het is op dit moment nog onduidelijk of Apple daar ook veranderingen gat doorvoeren of niet. Het zou qua timing wel goed uitkomen, want het ziet er naar uit dat Apple op korte termijn een nieuwe versie van de Apple TV 4K gaat uitbrengen.

Het is wel begrijpelijk dat Apple stopt met de naam Apple TV Plus (of Apple TV+). Zo suggereerde de naam ‘Apple TV+’ altijd dat er ook een niet-plusversie van de streamingservice bestond, wat nooit het geval was. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld iCloud en iCloud+. De naamsverandering zal wat dat betreft voor minder verwarring zorgen.

