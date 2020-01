Heb je alles van Apple TV Plus al gebinged? Niet getreurd: Apple heeft weer een aantal nieuwe series aangekondigd die we in het eerste deel van 2020 kunnen verwachten. We zetten ze voor je op een rij.



Aangekondigde Apple TV Plus-series

Apple TV Plus is flink aan de weg aan het timmeren: dit weekend sleepte de streamingdienst de eerste prijs in de wacht. Jennifer Aniston werd namelijk bekroond met een SAG Award voor ‘outstanding performance’ in de Apple TV Plus-serie The Morning Show.

De serie was tevens genomineerd voor drie Golden Globe Awards. Inmiddels heeft de streamingdienst meer veelbelovende series en documentaires aangekondigd. iPhoned zet ze in dit artikel op een rijtje.

1. Home Before Dark

Het eerste seizoen van de originele Apple TV Plus-serie Home Before Dark is vanaf 3 april te bekijken op de streamingdienst. De serie is gebaseerd op het leven van de jongste journalist ooit: Hilde Lysiak. Dit wonderkind begon aan haar journalistieke carrière toen ze 7 jaar oud was en haar eigen lokale krant oprichtte.

Al op hele jonge leeftijd ging ze met haar vader, die ook journalist is, mee naar zijn werk. Ze schrijft het liefst over misdrijven en was op haar negende haar collega’s uren voor, toen ze schreef over een moord in haar woonplaats in Pennsylvania.

De 9-jarige Brooklynn Prince, die je misschien kent van de film The Florida Project, gaat de rol van Hilde Lysiak vertolken. Apple TV Plus heeft nu al (nog vóór het uitkomen van het eerste seizoen) bekendgemaakt dat er een tweede seizoen aankomt.

2. Defending Jacob

24 april debuteert de mini-thrillerserie Defending Jacob op Apple TV Plus. De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek. Chris Evans, die Marvel-fans kennen als Captain America, speelt advocaat Andy Barber. Hij doet onderzoek naar de moord op de veertien-jarige jongen Ben Rifkin, die toevallig een klasgenoot is van zijn zoon Jacob.

Dit blijkt echter niet zo heel toevallig te zijn. Al snel komt Andy erachter dat zijn zoon een verdachte is. Het verhaal wordt steeds grimmiger. Hoe meer aanwijzingen er worden gevonden, hoe moeilijker het voor Andy wordt om zijn zoon te verdedigen. De eerste drie afleveringen komen 24 april op Apple TV Plus, daarna verschijnt wekelijks één nieuwe aflevering.

3. Amazing Stories

Apple is samen met Steven Spielberg begonnen aan een remake van de sciencefiction serie Amazing Stories. In 1985 kwam de originele versie van deze serie uit, die ook door Spielberg werd gemaakt. Deze heeft vijf van de twaalf Emmy’s waarvoor het werd genomineerd gewonnen.

De serie zit al een tijdje in de pijplijn: in 2015 werd al gespeculeerd over een remake van de serie met televisienetwerk NBC. In 2017 werd er een deal gemaakt met Apple. Tijdens het Apple-event van maart 2019 kondigde Spielberg zelf aan dat er officieel een remake van de serie werd gemaakt.

Iedere aflevering is een afzonderlijk verhaal. De originele afleveringen worden elk geregisseerd door een andere regisseur. Het is nog niet duidelijk of dat ook voor de nieuwe afleveringen het geval is.

In één van de afleveringen zie je het laatste acteerwerk van Robert Forster, die in oktober van vorig jaar is overleden. Bijna precies een jaar na de aankondiging, op 6 maart, worden vijf afleveringen gelanceerd. Het is nog onduidelijk of er meer afleveringen zullen volgen.

4. Home

Een soort MTV Cribs: de documentaire Home geeft je een kijkje in de meest innovatieve woningen. Het eerste seizoen heeft negen afleveringen. Iedere aflevering laat een ander bijzonder huis zien waar de fantasie de vrije loop is gelaten. 17 april kan je de bizarre, mooie en sprookjesachtige huizen bewonderen op Apple TV Plus.

5. Trying

Trying is de eerste originele Britse Apple TV Plus-serie. In deze comedy volg je het stel Jason en Nikki, dat niets liever wil dan een kind krijgen. In acht afleveringen van een half uur komen de gebruikelijke liefdes- en relatieperikelen aan bod terwijl het koppel aan het ‘proberen’ is.

De Britse acteurs Rafe Spall, Esther Smith (die je misschien kent van Netflix-serie Cuckoo) en Imelda Staunton spelen mee in de serie. Trying is een compleet Britse productie: gemaakt door BBC Studios en geschreven door de relatief nieuwe schrijver Andy Wolton. 1 mei is de serie te bekijken op de streamingdienst van Apple.

6. Dear…

De Apple TV Plus documentaire ‘Dear…’ bestaande uit tien afleveringen wordt in juni in zijn geheel gelanceerd. Elke aflevering gaat over de biografie van een wereldberoemd persoon, waaronder Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Stevie Wonder, maar ook Pino van Sesamstraat.

De docu is gebaseerd op de ‘Dear Apple’-reclames van een paar jaar geleden. In de spotjes werden brieven van Apple-fans die naar Apple-ceo Tim Cook waren gestuurd, voorgelezen. Fans schreven bijvoorbeeld hoe de Apple Watch hen hielp om gezonder te leven. De documentaire van Apple richt zich nu dus op andere leiders. Het duurt nog even, maar vanaf 5 juni kun je de documentaire kijken op Apple TV Plus.

7. Central Park

Als je Central Park ziet, zal het je niet verbazen dat het van de makers is van Bob’s Burgers. De getekende musical-comedy gaat over de Tillermans, een familie die in Central Park woont. Owen is manager van het park en zijn vrouw Paige is journalist. Samen hebben ze twee kinderen: Molly en Cole.

De Tillermans worden regelmatig dwarsgezeten door Bitsy Brandenham, een erfgename van een hotel, en haar assistent Helen. De dames willen het park in beslag nemen om appartementen te bouwen. De animatieserie wordt ingesproken door onder andere Kristen Bell en Kathryn Hahn en is deze zomer te zien op Apple TV Plus. Er is nog geen precieze datum bekend.

8. Beastie Boys Story

Apple heeft ook een nieuwe documentaire aangekondigd over de sensatie van de jaren 90: de Beastie Boys. De documentaire is gemaakt in samenwerking met twee Beastie Boys-leden: Mike Diamond en Adam Horovitz. De twee vertellen hun persoonlijke verhaal en ervaringen over de band, en veertig jaren van vriendschap.

Adam en Mike schreven eerder al een bestseller “Beastie Boys Book”, waar uiteindelijk deze documentaire uit is ontstaan. Voor de kenners: de regisseur Spike Jonze werkte 25 jaar geleden al samen met Adam en Mike aan de videoclip voor hun hit “Sabotage”. Op 24 april is de docu wereldwijd te zien op Apple TV Plus.

Andere Apple TV Plus-tips

Het duurt dus nog een paar maanden, maar er liggen een hoop nieuwe series en documentaires in het verschiet. Kan je niet wachten? Tot die tijd kan je vast vermaken met onze kijktips van januari 2020.

Heb je nog geen Apple TV Plus-abonnement? Als je op of na 10 september 2019 een nieuw Apple-product hebt gekocht, lees je in onze gids hoe je tot 31 januari een jaar gratis Apple TV Plus kan activeren.

