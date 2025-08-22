Apple is van om Apple TV Plus duurder te maken. In Amerika gaat het zeker gebeuren, maar hoe zit het in Nederland (en België)?

Apple TV Plus wordt duurder (maar ook in Nederland?)

Slecht nieuws voor fans van Apple TV Plus. Apple heeft besloten om de prijzen weer flink omhoog te gooien. Volgens Apple gaat dat in de Verenigde Staten en een aantal andere landen gebeuren. Vanaf vandaag kost een maandabonnement daar 12,99 dollar in plaats van 9,99 dollar.

Apple geeft geen exacte reden voor het duurder maken van Apple TV Plus. Het bedrijf benadrukt dat de streamingdienst sinds de lancering flink is uitgebreid met originele series en films. En als je Apple One neemt, krijgt je nog steeds ‘de beste manier om alle Apple-abonnementen samen te gebruiken, voor de beste prijs’.

Apple deelt geen exacte cijfers over hoe populair Apple TV Plus precies is, maar onder andere dankzij seizoen twee van Severance is de streamingdienst flink in aantallen gegroeid de laatste tijd.

Prijsverhoging in Europa voor Apple TV Plus

Of wij in Nederland binnenkort ook meer gaan betalen is nog niet officieel bevestigd. Apple past prijsverhogingen meestal gefaseerd toe: eerst de VS, daarna zijn de andere markten aan de beurt.

In Nederland kost Apple TV Plus nu nog 9,99 euro. In 2023 was er al een prijsstijging en toen gingen we van 6,99 euro naar 9,99 euro. Op hetzelfde moment was er ook in Amerika een prijsstijging van 6,99 dollar naar 9,99 dollar.

De vorige keer heeft Apple dus hier ook de prijsverhoging uiteindelijk doorgetrokken en Apple TV Plus duurder gemaakt. Dus de kans bestaat dat je het straks ook in je eigen portemonnee gaat voelen. Dit hoeft overigens niet per se dit jaar te zijn, maar zou ook ergens volgend jaar kunnen gebeuren. Tot die tijd blijven de Nederlandse (en Belgische) prijzen nog hetzelfde.

