Film op Apple TV Plus wint Oscar (en dat is niet de eerste keer)

Apple viel dit jaar tijdens de Oscar-uitreiking wederom in de prijzen. Dit keer won een ontroerende animatiefilm op Apple TV Plus het felbegeerde beeldje.

Film op Apple TV Plus wint Oscar

De uitreiking van de Oscars is nog maar net achter de rug. Grote winnaar van dit jaar was de film Everything Everywhere All at Once. De (soms absurde) scifi-film wist maar liefst zeven beeldjes in de wacht te slepen.

Ook Apple viel wederom in de prijzen bij de Oscar-uitreiking. De animatiefilm ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse‘ kreeg het felbegeerde beeldje te pakken. Deze film gaat over de speciale vriendschap tussen een paard, mol, vos en een jongen. Overigens heeft deze animatiefilm al eerder prijzen gewonnen (onder andere bij de BAFTA Film Awards). Bekijk hieronder de trailer!

Er zitten ook veel bekende sterren in de film. In de (korte) film speelt Tom Hollander de mol, Idris Elba is de vos, Gabriel Byrne is het paard en Jude Coward Nicoll de jongen. Overigens heeft ook ‘Causeway’ op Apple TV Plus een Oscar-nominatie gekregen, maar die film heeft het felbegeerde beeldje niet binnen weten te slepen.

Apple viel vorig jaar ook al in de prijzen

In 2022 won de film CODA een Oscar. Het was de eerste keer dat een film op een streamingdienst het felbegeerde beeldje voor de beste film wint. De film CODA (Child Of Deaf Adults) gaat over een dove familie met een dochter (Ruby) die wel kan horen. Ook deze film is exclusief te zien op Apple TV Plus.

Meer over Apple TV Plus

Apple TV plus werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. Apple TV Plus is sinds 1 november 2019 in Nederland verkrijgbaar. Een abonnement op Apple TV Plus is 6,99 euro per maand.

