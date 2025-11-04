Apple TV Plus heeft een andere naam gekregen (zo ziet dat eruit)

Apple heeft de naam van streamingsdienst Apple TV Plus aangepast. En dat is niet het enige dat Apple heeft veranderd.

Nieuwe naam voor Apple TV Plus

Apple TV Plus is de streamingsdienst van Apple waar je bekende series als Severance en Prehistoric Planet kunt kijken. Maar Apple heeft sinds kort de naam aangepast. Apple TV Plus heet nu voortaan Apple TV.

Apple TV is op dit moment ook nog de naam van Apple’s mediaspeler. Dus dat zou in het begin nog wat verwarring kunnen veroorzaken. Het is niet bekend of Apple nog van plan is om de naam van de hardware aan te passen. Maar waarschijnlijk gaat dat wel gebeuren wanneer er een nieuwe versie van Apple TV (de hardware) verschijnt.

Samen met de naamsverandering krijgen Apple-series en -films nu een nieuwe intro te zien. Hieronder kun je zien wat er in november 2025 bij de streamingdienst van Apple te zien is. Je ziet dan ook meteen de verandering van de naam en je krijgt het nieuwe introgeluid van Apple TV te horen.

Het introgeluid is overigens gemaakt foor Finneas, de broer van popster Billie Eilish. Het geluid krijg je te horen bij elke Apple Original serie en film. Er zijn zelfs drie versies van het geluid. De langste is een versie van 12 seconden die je te horen krijgt in de bioscoop wanneer er een Apple Studios film wordt gestat.

Dit kost de streamingdienst Apple TV

Een abonnement op Apple TV kost 9,99 euro per maand. Je kunt echter zeven dagen gratis kijken wanneer je een abonnement start. Daarnaast krijg je bij het kopen van een Apple-apparaat standaard drie maanden Apple TV gratis.

Wanneer je Apple One hebt is Apple TV inbegrepen. Daarnaast hebben sommige providers vaak ook aanbiedingen waarmee je goedkoop Apple TV bij je internetabonnement kunt nemen.

