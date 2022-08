Apple TV Plus: ‘Disney’-film Luck is écht leuk voor Apple-fans (en dit is waarom)

De Apple TV Plus Original-film Luck is gemaakt door ex-medewerkers van Disney. En als Apple-fan moet je deze film ook écht even zien. iPhoned vertelt je waarom.

Apple TV Plus Original Films: Luck

Vanaf vrijdag 5 augustus kun je op Apple TV Plus genieten van een nieuwe film: Luck. Dit is Apple’s eerste 3D-animatie feature film en is samen gemaakt met Skydance Animation.

De film gaat over Sam Greenfield, de persoon met het meeste ongeluk van de wereld. Totdat ze een zwarte kat tegenkomt en zijn geluksmuntje vindt. Vanaf dat moment staat haar wereld op de kop. Toch leert ze dat alleen geluk hebben ook niet goed is …

De film heeft veel weg van Disney- en Pixar-kaskrakers, zoals Toy Story en Cars. Dat is niet zo verwonderlijk, want verschillende medewerkers bij de studio Skydance Animation hebben hun ‘roots’ bij Disney en Pixar. Dat is waarschijnlijk al reden genoeg om de film te kijken als je dit soort films leuk vindt, maar als Apple-fan is er nog een reden om de film Luck te zien.

Waarom je als Apple-fan Luck moet zien

Ook als je niets met Apple hebt is Luck leuk om te kijken. Maar als Apple-fan heb je stiekem een extra reden om te kijken. In de film komen namelijk veel Apple-apparaten voor. Zo krijg je in de film een MacBook Air 2020 te zien en heeft ‘Bob’ de kat zelfs een paarse iPhone (12) in zijn pootjes. Heb jij nog meer Apple-producten gespot? Laat het ons weten in een reactie op dit artikel!

Dat je al deze Apple-producten in de film te zien krijgt is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Luck is alleen te zien op Apple TV Plus, want Apple kocht de exclusieve rechten voor de film in februari 2021. Daardoor had Apple waarschijnlijk ook een vinger in de pap tijdens de ontwikkeling.

Meer 3D-animatiefilms op komst

Het blijft echter niet bij Luck op Apple TV Plus. Apple heeft nog een 3D-animatiefilm in de planning staan, genaamd ‘Spellbound’. Hiermee heeft Apple een contract afgesloten met het bedrijf Spin Masters, die onder andere achter de populaire ‘PAW Patrol’-serie zitten. Opvallend is dat bij deze deal ook afspraken zijn gemaakt voor speelgoed van de aankomende film. Binnenkort stapt Apple dus ook de speelgoedwereld binnen …

