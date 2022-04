Apple TV Plus kondigt vijfdelige dino-serie Prehistoric Planet aan

Op Apple TV Plus is vanaf 23 mei een zeer ambitieus (en erg kostbaar) project te zien. De vijfdelige natuurdocumentaire Prehistoric Planet gaat over het leven van dinosaurussen. David Attenborough verzorgt de voice-over.

Prehistoric Planet vertelt het verhaal van de dino’s

Na een moeizame start komt Apple TV Plus inmiddels aardig op stoom. Met Ted Lasso had de streamingdienst zijn eerste grote hit te pakken en vorige week won Apple een Oscar voor de film CODA.

Nu kondigt het bedrijf zijn meest ambitieuze project tot dusver aan: Prehistoric Planet. In deze vijfdelige natuurdocumentaire zie je hoe dinosaurussen 66 miljoen jaar geleden over de aarde heersten. Daarvoor gebruikt men de laatste wetenschappelijke inzichten en peperdure special effects. Er is drie jaar aan de serie gewerkt. In de heerlijke trailer hieronder zie je alvast de eerste beelden.

Prehistoric Planet kun je vergelijken met natuurseries als Planet Earth, al komen de beesten ditmaal natuurlijk uit de computer. In tegenstelling tot films als Jurassic World geeft deze documentaire een zo realistisch mogelijk beeld van het leven van dinosaurussen. Zo zie je bijvoorbeeld hoe een T-Rex met zijn jonkies omgaat. Het is eigenlijk een nieuwe versie van de serie Walking with dinosaurs, maar dan met veel betere effecten van blockbusterniveau.

Vanaf 23 mei elke dag een aflevering

Apple maakte Prehistoric Planet in samenwerking met de natuurspecialisten van de BBC en regisseur Jon Favreau (The Lion King). Filmcomponist Hans Zimmer verzorgt de muziek. Sir David Attenborough zal met zijn iconische stemgeluid vertellen hoe het de dinosaurussen vergaat.

De eerste aflevering van Prehistoric Planet is vanaf maandag 23 mei te zien op Apple TV Plus. De rest van de week komt er elke dag een aflevering bij. In het laatste deel op vrijdag krijgen we vermoedelijk te zien hoe een enorme meteoriet de heerschappij van de dino’s beëindigt.

