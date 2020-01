Gids: Zo kijk je Apple TV Plus één jaar gratis

Sinds november 2019 is Apple TV Plus beschikbaar. Een abonnement kost vijf euro, maar als je recent een nieuw Apple-product hebt gekocht, kun je de streamingdienst het eerste jaar gratis gebruiken. Maar let op: activeren kan nog maar tot 31 januari 2020 dus doe het snel! Hoe het precies werkt, lees je hier.



Nu Apple TV Plus is verschenen kun je ook in Nederland de streamingdienst gebruiken. Voor vijf euro per maand kijk je met vijf personen naar je favoriete series en films. Je kunt Apple TV Plus kijken op bijna alle Apple-producten en via de website van Apple TV Plus.

Bovendien kun je het streamen via AirPlay 2 naar Samsung- of LG-tv’s. Maar Apple heeft nog een leuke aanbieding: bij aankoop van een Apple-product krijg je een jaar lang een gratis abonnement. Wij leggen uit hoe dat precies werkt.

Aanschaf van een nieuw Apple-product

Als je een nieuw Apple-product koopt waar je Apple TV Plus op kunt kijken, krijg je van Apple een gratis abonnement voor een jaar. Het gaat hier dus om de iPhone, iPad, iPod touch, Mac en natuurlijk het Apple TV-kastje. Op de Apple Watch kun je helaas niet Apple TV Plus kijken. Bij de aanschaf van een Watch krijg je dus geen jaarabonnement.

Je hoeft voor deze actie niet het nieuwste model aan te schaffen: ook bij een ouder iPhone-model krijg je een gratis abonnement. Dit geldt alleen als je een nieuw product op of na 10 september 2019 hebt geactiveerd. Dit was namelijk het moment dat de startdatum van Apple TV Plus werd aangekondigd.

Controleren wanneer jij je Apple-product hebt geactiveerd

Weet je niet meer zeker wanneer je je Apple-product voor het eerst bent gaan gebruiken? Dan kan je dat makkelijk zelf controleren. Door te kijken hoe lang je 1-jarige garantie nog duurt, kun je achterhalen wanneer je je iOS-apparaat hebt geactiveerd.

Dit doe je door je serienummer in te voeren op de garantiepagina van Apple. Je serienummer kun je vinden door in je instellingen naar het tabblad ‘Algemeen’ te gaan en ‘Info’ aan te tikken. Als je naar beneden scrolt, zie je het serienummer van je apparaat. Voer deze in op de garantiepagina. Als je 1-jarige garantie tot na 10 september 2020 duurt, komt je apparaat dus in aanmerking voor een gratis abonnement.

Het aanbod duurt drie maanden

Heb je een Apple-apparaat dat in aanmerking komt? Dan heb je tot 31 januari 2020 om je Apple TV Plus-abonnement te activeren. Vanaf de release van Apple TV Plus op 1 november kreeg je dus drie maanden de tijd om van het aanbod gebruik te maken. Als je het nog niet gedaan hebt, is dit het moment om je abonnement te activeren!

Je krijgt Apple TV Plus één jaar gratis vanaf het moment dat je het abonnement activeert. Het is dus verstandig om het abonnement te activeren als je ook echt kunt gaan kijken.

Beginnen met kijken

Als je recht hebt op een gratis jaarabonnement, kun je direct gaan kijken. Open simpelweg de Apple TV Plus-app op een Apple-apparaat, of bezoek de website van Apple TV Plus. Hier kun je vervolgens inloggen met je Apple ID. Als je ‘Delen met gezin’ aan heb staan, kun je nu automatisch met het hele gezin van het abonnement gebruikmaken.

Zorg dat je inlogt met dezelfde Apple ID waarmee je ook je nieuwe Apple-product hebt geactiveerd. Er verschijnt dan automatisch een melding in beeld voor een gratis jaarabonnement. Het is hierbij wel belangrijk dat je een geldige betaalmethode hebt ingesteld voor je Apple ID.

Verschijnt de melding niet automatisch op je Apple-apparaat? Dan kan het werken om eerst via je computer naar de website te gaan en in te loggen met je Apple ID. Hier zou je het aanbod voor een gratis jaarabonnement moeten kunnen accepteren. Open vervolgens op bijvoorbeeld je iPhone de Apple TV-app en log uit. Als je de app weer opnieuw opstart en inlogt, zou het abonnement actief moeten zijn.

Na een jaar wordt er automatisch vijf euro per maand via je Apple ID in rekening gebracht. Als je dat niet wil, is het verstandig om een herinnering in je agenda te zetten voor een jaar nadat je abonnement hebt geactiveerd.

Gratis Apple TV Plus voor studenten

Als student heb je ook gratis toegang tot het volledige aanbod van Apple TV Plus, mits je over een Apple Music-studentenabonnement beschikt. Helaas is het nog wel onduidelijk of deze actie ook voor Nederlandse studenten geldt. Houd hiervoor iPhoned in de gaten.

Naast Apple TV Plus heeft Apple het afgelopen jaar meerdere diensten gelanceerd. In theorie zou Apple door het grote aanbod aan diensten een grote bundel kunnen aanbieden. Daarmee zouden klanten dan onbeperkt muziek kunnen luisteren met Apple Music, films en series streamen met Apple TV Plus, gamen met Apple Arcade en online bestanden en foto’s opslaan met een iCloud-abonnement. Of dit in de toekomst daadwerkelijk gebeurt, is nog even afwachten.

