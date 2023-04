Apple TV Plus gratis kijken: kosteloos films en series bingen

Wil je de nieuwe film over Tetris zien? Of de nieuwe serie over Real Madrid: Until the End checken? Je kunt de film en serie nu gratis kijken bij Apple TV Plus!

Apple TV Plus gratis kijken

Op Apple TV Plus zijn de laatste tijd veel nieuwe series en exclusieve films te zien. Zo is de Tetris-film en de docu-serie over de voetbalclub Real Madrid alleen te zien op Apples streamingdienst. Om Apple TV Plus te kijken moet je betalen en een abonnement afsluiten, maar iPhoned laat zien hoe je nu (tijdelijk) de hele maand gratis kunt kijken!

Dit komt dankzij een speciale promo-actie die geldig is in alle Europese landen. Tot 23 mei kun je daarmee Apple TV Plus één maand gratis kijken. Het enige wat je daarvoor moet doen is op de onderstaande knop klikken en in te loggen met je Apple-account bij de Apple TV-app.

Vergeet niet om je abonnement na deze maand op te zeggen wanneer je niet meer verder wilt kijken. Anders moet je elke maand 6,99 euro gaan betalen.

Andere manieren om gratis Apple TV Plus te kijken

Is de actie afgelopen? Dan zijn er nog andere manieren om kosteloos Apple TV Plus te kijken. Wanneer je een nieuwe iPhone, iPad, Apple TV of Mac koopt, krijg je drie maanden lang Apple TV Plus gratis.

Standaard krijg je bij een nieuw abonnement op Apple TV Plus slechts 7 dagen gratis. Tenzij je een abonnement op Apple One neemt, dan kun je ook een maand kosteloos kijken.

Meer over Apple TV Plus

Apple TV plus werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. Apple TV Plus is sinds 1 november 2019 in Nederland verkrijgbaar. Een abonnement op Apple TV Plus kost 6,99 euro per maand.

