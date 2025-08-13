Op vakantie? Hier kijk je vanaf nu gratis naar Apple TV Plus

Apple TV Plus biedt inmiddels veel goede series én films aan. Hier kijk je vanaf nu gratis naar Apple TV Plus!

Gratis Apple TV Plus kijken

Ga je binnenkort op vakantie en neem je het vliegtuig? Dan bestaat de kans dat je gratis naar Apple TV Plus kunt kijken, want Apple heeft een nieuwe samenwerking met een vliegtuigmaatschappij aangekondigd. In vliegtuigen van United Airlines kun je vanaf nu gratis naar de streamingdienst van het bedrijf kijken. Dat betekent dat je onderweg de nieuwste afleveringen van series als Severance en Ted Lasso kunt afspelen.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is naast de Verenigde Staten in landen over de hele wereld actief. Zo biedt United Airlines ook meerdere vluchten per dag vanaf Schiphol aan, die naar Noord-Amerika gaan. Heb je de Verenigde Staten of Canada binnenkort als vakantiebestemming en vlieg je met United Airlines? Sluit dan geen Apple TV Plus af, want je kunt onderweg gratis naar de streamingdienst kijken.

Beperkte toegang

De schermen in vliegtuigen van United Airlines worden per direct uitgebreid met een speciaal kanaal voor Apple TV Plus. Vlieg je binnenkort met deze luchtvaartmaatschappij? Dan krijg je toegang tot exclusieve titels van Apple. Helaas zijn niet alle afleveringen beschikbaar bij de gratis versie van Apple TV Plus. Je kunt alleen naar de eerste seizoenen van alle series kijken zonder kosten.

Zo biedt United Airlines enkel de eerste seizoenen van populaire series als Ted Lasso, Severance, Slow Horses, Shrinking en Silo aan bij de gratis versie van Apple TV. Heb je deze seizoenen al gezien en wil je een recenter seizoen van een serie bekijken? In dat geval moet je wél een abonnement op Apple TV Plus nemen. Je betaalt op dit moment 9,99 euro per maand voor de streamingdienst, maar je kunt Apple TV eerst drie maanden gratis proberen. Hier kun je deze gratis proefperiode afsluiten:

Samenwerkingen met luchtvaartmaatschappijen

De gratis versie van Apple TV Plus bij United Airlines is een handige manier om nieuwe series of films te ontdekken. Apple biedt exclusieve content aan bij Apple TV Plus, die je dus niet bij andere streamingdiensten kunt bekijken. Heb je tijdens je vlucht met United Airlines een nieuwe serie ontdekt en nog nooit een abonnement gehad op Apple TV Plus? Probeer dan de serie af te kijken binnen de gratis proefperiode van drie maanden, zodat je geen geld kwijt bent aan een nieuwe streamingdienst.

Dat je nu gratis naar Apple TV Plus kunt kijken bij United Airlines is een vervolg op eerdere samenwerkingen tussen Apple en luchtvaartmaatschappijen. Het bedrijf werkt steeds nauwer samen binnen de luchtvaart, zo kun je bij steeds meer maatschappijen de locatie van je AirTag delen bij verloren bagage. Ben je benieuwd waar dat mogelijk is? Lees dan hier welke vliegtuigmaatschappijen samenwerken met Apple om verloren AirTags terug te vinden!