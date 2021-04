Het aanbod van films op Apple TV Plus is nog steeds beperkt in vergelijking met andere streamingdiensten. Daar komt binnenkort misschien verandering in. Volgens een nieuw gerucht gaat Apple namelijk meer eigen speelfilms produceren.

‘Straks meer grote films op Apple TV Plus’

In vergelijking met Netflix en Amazon Prime Video heeft Apple TV Plus nog altijd een vrij karig aanbod. Vooral filmliefhebbers moeten goed zoeken om iets leuks te vinden. Apple maakt op dit moment slechts 10 tot 12 films per jaar, terwijl Netflix elke week een grote nieuwe speelfilm lanceert. Om de concurrentie beter aan te kunnen, wil Apple daarom meer eigen films gaan produceren voor TV Plus.

Dat schrijft The Information. Apple heeft Jesse Henderson aangenomen om de nieuwe producties te overzien. Henderson werkte eerder voor concurrent HBO Max, die mogelijk later dit jaar naar Nederland komt. Wat voor soort films we straks kunnen verwachten op Apple TV Plus is nog niet bekend.

Ondanks het aantrekken van bekende namen als Justin Timberlake en Jennifer Aniston heeft Apple TV Plus nog maar weinig memorabele titels opgeleverd. Ted Lasso, over een Amerikaan die een Brits voetbalteam gaat coachen, is eigenlijk de eerste serie van Apple die op universele lof kan rekenen.

Apple geeft TV Plus nog steeds gratis weg

Apple TV Plus is in vergelijking met de meeste concurrenten wel vrij goedkoop. Je betaalt normaal gesproken slechts 4,99 euro per maand. Als je een iPhone, iPad, Apple TV of Mac koopt, kijk je zelfs een jaar gratis. Deze proefabonnementen op Apple TV Plus zijn bovendien al twee keer verlengd.

Dat lijkt te betekenen dat Apple zelf ook niet tevreden is over het huidige aanbod. Misschien heeft de coronacrisis de productie van nieuwe content vertraagd. Door proefabonnementen gratis te verlengen, hoopt Apple de huidige klanten mogelijk aan boord te houden. Wil je toch van de dienst af? We leggen uit hoe je Apple TV Plus kunt opzeggen.

