Nieuwe Apple-diensten als Apple TV Plus, Arcade en News Plus komen nog niet echt van de grond. Maar weinig mensen sluiten een betaald abonnement op de diensten af.

‘Apple TV Plus en andere diensten hebben het zwaar’

Dat schrijft de doorgaans welingelichte techjournalist Mark Gurman voor Bloomberg. Het zakenblad meldt dat alle diensten die Apple de afgelopen jaren introduceerde nog niet echt van de grond komen. Met name Apple News Plus, een app waarin je tegen betaling artikelen van kranten als The Wall Street Journal kunt lezen, zou het lastig hebben.

Gurman maakt niet bekend hoeveel abonnees de dienst heeft, die overigens niet in Nederland verkrijgbaar is, maar meldt wel dat dit onderdeel het slechtst presteert. Ook Apple Card, een betaalpas die hier ook niet verkrijgbaar is, weet consumenten niet echt te overtuigen. Volgens een door Gurman gesproken analist is er tot nog toe voor 2 miljard dollar met Apple Card afgerekend, wat in schril contrast staat met de bedragen van concurrenten.

Ook streamingdienst Apple TV Plus schijnt het zwaar te hebben. De Netflix-concurrent slaat volgens Gurman niet aan bij consumenten. Minder dan 15 procent van de doelgroep zou een abonnement op Apple TV Plus hebben, ondanks een gratis proefperiode en meerdere acties. Wie een Apple-product koopt krijgt bijvoorbeeld een jaar lang gratis toegang tot de streamingdienst.

Het enige lichtpuntje is de App Store. Gurman stelt dat de totale omzet uit Apples diensten in het derde kwartaal van 2020 met 15 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging is volgens de journalist vrijwel compleet te danken aan de prestaties van de app-winkel. Gurman maakt geen financiële details bekend, dus hoe het met de verhoudingen zit is niet duidelijk.

Nieuwe koers van Apple

Apple maakt deze donderdag de officiële cijfers over het afgelopen fiscale kwartaal bekend. Een trend die de afgelopen besprekingen telkens naar voren kwam is dat men steeds meer omzet uit diensten haalt. De verkoop van iPhones en Macs groeit daarentegen niet echt meer. Wel zit de verkoop van Apple Watches en AirPods al jaren in de lift.

