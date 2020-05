Apple TV Plus breidt aanbod uit met bestaande content

Apple TV Plus gaat het over een andere boeg gooien: de streamingdienst gaat namelijk het aanbod uitbreiden met bestaande content. Op die manier hoopt Apple beter te kunnen concurreren met andere streamingdiensten zoals Netflix en Disney Plus.

Apple TV Plus breidt aanbod uit

Het gerucht is afkomstig van Bloomberg. De tv-dienst van Apple heeft sinds zijn release eind vorig jaar alleen een aanbod van exclusieve films en series, maar die strategie blijkt nu niet te werken. Daarom kiest de dienst voor een andere koers: Apple TV Plus gaat namelijk ook oudere content toevoegen aan de bibliotheek.

Concurrentie van andere streamingdiensten

Apple TV Plus probeert op die manier beter te concurreren met andere streamingdiensten zoals Netflix en Disney Plus, die wel een enorme bibliotheek hebben. Volgens Bloomberg blijft Apple TV Plus zich in het aanbod nog steeds focussen op originele content.

Veel streamingdiensten pakken het op dezelfde manier aan, al hebben zij de volgorde omgedraaid: zij begonnen met een grote bibliotheek aan bestaande films en series, en voegden daar later originele content aan toe.

Aanbod van Apple bleef achter

Het is waarschijnlijk een goede zet van Apple, aangezien het aanbod van Apple TV Plus nu wat achter bleef. Apple TV Plus heeft momenteel zo’n 30 originele films en series, terwijl de bibliotheek van andere streamingdiensten zoals Netflix zo’n duizend films en series telt.

Meer over Apple TV Plus

Het is nog niet duidelijk welke films en series naar Apple TV Plus komen. De streamingdienst begon sterk nadat het beschikbaar werd in november. Direct werden er een aantal interessante originele series toegevoegd zoals de Morning Show. Sindsdien bleef het echter redelijk stil rondom te streamingdienst.