Heb je afgelopen week meer Apple TV Plus gekeken dan normaal? Dan ben je niet de enige. Om overbelasting van het internet te voorkomen schijnt Apple TV Plus tijdelijk de beeldkwaliteit te hebben verlaagd.



Apple TV Plus beeldkwaliteit omlaag

Dat schrijft 9to5Mac. De website stelt dat Apple TV Plus de afgelopen dagen slechtere kwaliteit levert dan normaal. Voorlopig lijken alleen Europese gebruikers hier last van te hebben.

Dit is niet opmerkelijk, want afgelopen week riep de Europese Commissie streamingdiensten op om hun beeldkwaliteit te verlagen. Op die manier moet een overbelasting van cruciale internetinfrastructuur worden voorkomen.

Het nieuws is nog niet bevestigd, maar iPhoned heeft navraag gedaan bij Apple. Dit bericht wordt uiteraard bijgewerkt zodra er een reactie is gegeven.

Apple TV Plus is overigens niet de eerste film- en serie-aanbieder die de beeldkwaliteit omlaag schroeft. Afgelopen week kondigde concurrent Netflix bijvoorbeeld eenzelfde maatregel aan. Ook Amazon Prime Video en YouTube gaven al gehoor aan de oproep van de Europese Commissie.

‘Apple kiest agressieve aanpak’

Wel merkt 9to5Mac op dat de ingreep van Apple TV Plus behoorlijk rigoureus is. “Amazon Prime en Netflix leveren nog steeds degelijke kwaliteit, maar bij Apple is de kwaliteit vergelijkbaar met wanneer je op een telefoon via 3G zou streamen”, schrijft de website.

Het is niet duidelijk hoe lang Apple TV Plus de beeldkwaliteit verlaagd. Netflix maakte eerder bekend in ieder geval 30 dagen minder kwaliteit te leveren. Bij YouTube krijgen gebruikers zelf de keuze. Standaard worden filmpjes in lage kwaliteit gestart, maar het blijft mogelijk om deze resolutie handmatig op te schroeven.

