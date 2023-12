Dit zijn de beste series en films van Apple TV Plus in 2023

Op Apple TV Plus staan inmiddels een hoop titels, daarom zet iPhoned de beste series en films van 2023 voor je onder elkaar. Deze mag je niet missen!

Beste van Apple TV Plus uit 2023

Apple is lekker bezig met Apple TV Plus. Hoewel niet alles een hit is, staan er genoeg series en films op deze streamingdienst om van te smullen. Mogelijk heb je daar wat van gemist dit jaar, dus vertellen wij wat je absoluut moet inhalen.

Heb je nog geen Apple TV Plus? Als je goed rondkijkt kun je vaak een paar maanden gratis krijgen. Met deze lijst weet je dan precies de hoogtepunten te vinden. Veel kijkplezier!

10. Tetris

Toen duidelijk werd dat er een film werd gemaakt over een van de bekendste games ooit, vroegen velen zich af hoe je vallende blokken interessant maakt. Gelukkig waren de makers iets anders van plan: de interessante geschiedenis achter deze game vertellen.

Taron Egerton speelt Henk Rogers, die alles op alles zet om de rechten voor Tetris te pakken te krijgen in de Sovjet-Unie om de game vervolgens op een GameBoy uit Japan te zetten. Deze film vertelt een goed verhaal op een leuke, speelse manier.

9. Monarch: Legacy of Monsters (seizoen 1)

In een wereld waarin monsters zoals Godzilla een realiteit zijn, kun je er gif op innemen dat er ook mensen zijn die deze krachten voor eigen gewin willen gebruiken. Dat is de organisatie Monarch. In deze serie volg je verschillende mensen in verschillende tijden, die iets met Monarch te maken hebben. Uiteraard wordt dat allemaal afgewisseld met fijne monsteractie.

8. For All Mankind (seizoen 4)

In For All Mankind, dat een alternatieve versie van de geschiedenis vertelt waarin de Russen als eerste op de maan landen, neemt het vierde seizoen weer een sprong in de tijd. Vol nieuwe technologie, nieuwe personages en een flinke dosis make-up voor de bekende personages om ze ouder te doen lijken.

Met nieuwe avonturen op Mars, internationale spanningen en bedrijven die roet in het eten gooien, is er weer genoeg om van te genieten.

7. The Reluctant Traveler (seizoen 1)

Acteur Eugene Levy (Schitt’s Creek) houdt helemaal niet reizen, maar voor Apple gaat hij de wereld rond om bijzondere plekken en hun culturen te ontdekken. Dat gebeurt grotendeels in enorme luxe en met alle veiligheid die er geboden kan worden, maar Levy maakt het door zijn angsten en openheid een groot plezier om naar te kijken.

6. Schmigadoon (seizoen 2)

In het originele Schmigadoon kwam een stel terecht in een magisch dorpje waarin de wereld om de haverklap in een musical veranderde. In het tweede seizoen zijn ze terug, maar in de jacht naar dit dorpje blijkt de magie een tijdsprong gemaakt te hebben. Het stel komt terecht in Schmicago vol duistere musicals uit de jaren zestig en zeventig. Deze keer sluit Titus Burgess (Kimmy Schmidt) zich aan bij de cast en dat is niets minder dan een feestje.

5. Flora and Son

Flora heeft lastige relaties met haar puberende zoon en haar ex (de vader van haar zoon). Op een dag vindt de jonge moeder een gitaar en besluit ze die te laten opknappen. Als haar zoon het instrument niet wil, gaat ze zelf maar lessen volgen. Misschien kan ze haar relaties repareren met de kracht van muziek? Dat klinkt heel zoetsappig en is het ook wel een beetje, maar Flora and Son is bovenal een verrassend charmante film.

4. Hijack (seizoen 1)

Een vliegtuig met Idris Elba aan boord wordt gekaapt. Dat concept is zeven afleveringen lang super spannend, met zes keer een dijk van een cliffhanger. Dit is televisie om op het puntje van je stoel mee te kijken.

3. Shrinking (seizoen 1)

Jimmy Laird (Jason Segal) heeft moeite met het verwerken van de dood van zijn vrouw. Op een dag besluit hij zijn leven een nieuwe draai te geven, door in zijn rol als therapeut de ongefilterde waarheid te zeggen. Shrinking is een hartverwarmende en lieve serie, met onder andere een mooie rol voor Harrison Ford.

2. Slow Horses (seizoen 2 en 3)

Apple heeft met Slow Horses echt een topserie te pakken. Hierin heeft de viezige Jackson Lamb (Gary Oldman) de leiding over een groepje spionnen die stuk voor stuk grote fouten hebben gemaakt bij MI5. Met genoeg gevloek en getier weet Lamb deze mislukkelingen toch te motiveren om een hoop goeds gedaan te krijgen. De serie combineert succesvol het komische, met het razend spannende.

1. Silo (seizoen 1)

In Silo duik je ondergronds, waar de laatste mensen worden beschermd van de onleefbare omstandigheden op de oppervlakte. Zij leven in een enorme silo, met duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden. Ga je daar tegenin, dan word je naar buiten gestuurd met een doekje en de vraag of je de cameralens wil schoonmaken zodat de rest kan zien hoe je daar sterft.

In deze plek volg je Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), een monteur die plots de sheriff van de silo wordt. Ze moet niet alleen een moord oplossen, maar start ook een spannende zoektocht naar de waarheid over de silo.

Apple TV Plus begint de beste plek voor science-fiction te worden, met series zoals For All Mankind, Foundation (die deze lijst net niet heeft gehaald), Severance en dit jaar bovenal Silo. De serie heeft een overtuigende wereld die tot in de kleinste details is vormgegeven, met sterke personages, een vlot tempo en een fijne balans tussen mysterie en antwoorden.

