Deze series en films komen in 2023 naar Apple TV Plus

Alles wijst erop dat 2023 het grootste jaar voor Apple TV Plus wordt. We zetten een stapel nieuwe series en films voor je op een rij!

Apple TV Plus 2023: series en films

In 2022 heeft Apple laten zien dat ze Apple TV Plus serieus nemen. Check onze lijst met de beste Apple TV Plus-series van 2022 nog maar eens om te zien wat we daarmee bedoelen. Maar zoals het er nu uitziet wordt 2023 een nog groter jaar voor de streamingdienst.

Hieronder zetten we de series en films op een rij die zijn aangekondigd en dit jaar uitkomen. Daarnaast kun je natuurlijk meer nog onaangekondigde series en films verwachten, net als nieuwe seizoenen van lopende series.

Nieuwe Apple TV Plus-series in 2023

The War For Football

De European Super League zou een nieuw en enorm voetbaltoernooi worden. In deze vierdelige documentairereeks zie je hoe dit plan is opgezet en waarom het nooit is doorgegaan.

The War For Football is vanaf 13 januari te zien.

Shrinking

In deze komedie speelt Jason Segel (How I Met Your Mother) een therapeut die na een groot verlies besluit om iedereen de waarheid te zeggen, inclusief zijn patiënten. Extra leuk is dat de vader van het hoofdpersonage wordt gespeeld door niemand minder dan Harrison Ford.

Shrinking is vanaf 27 januari te zien.

Dear Edward

Edward Adler is de enige overlevende van een vliegtuigcrash. De 12-jarige praat met anderen die op een of andere manier te maken hebben gehad met deze tragedie. Een serie met onder andere Connie Britton en Taylor Schilling.

Dear Edward is vanaf 3 februari te zien.

Hello Tomorrow!

Billy Crudup heeft de hoofdrol in de nieuwe scifi-komedie Hello Tomorrow! met een fijne retrofuturistische vibe, over een groepje mensen die huisjes proberen te verhuren op de maan.

Hello Tomorrow! is vanaf 17 februari te zien.

Masters of the Air

Na Band of Brothers en The Pacific, komt van hetzelfde team Masters of the Air. Dit is de grootste serie van het jaar, zeker als het gaat om budget. De serie wordt gemaakt door Amblin Television van Steven Spielberg, met rollen voor onder andere Austin Butler, Barry Keoghan en Ncuti Gatwa. De eerste drie afleveringen zijn geregisseerd door Cary Joji Fukunaga (True Detective, No Time to Die).

De serie krijgt negen afleveringen en gaat over de Amerikaanse bommenwerpers die naar Duitsland vlogen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn veel slachtoffers gevallen, dus dit wordt geen makkelijke zit.

Wool

Voor een flinke dosis sciencefiction op Apple TV plus moet je in 2023 bij Wool zijn. In deze serie volg je de laatste mensen in een post-apocalyptische wereld. Ze leven in de Silo, een ondergrondse stad van 144 verdiepingen. Daar ontstaat twijfel of de mensen die hen beschermen wel de juiste intenties hebben. Met Rebecca Ferguson, Rashida Jones en Tim Robbins.

Lessons in Chemistry

Brie Larson (Captain Marvel) speelt een wetenschapper in de jaren zestig en is de enige vrouw in een team vol mannen. Als ze verliefd wordt op een collega, moet ze vertrekken. Dan start ze een kookshow om huisvrouwen wetenschappelijke kennis mee te geven.

Extrapolations

Wil je een topcast? Dan krijg je een topcast. De serie Extrapolations vertelt verschillende verhalen over de effecten van klimaatveranderingen op onze planeet. Met onder andere Meryl Streep, Edward Norton, Tobey Maguire, Kit Harington, Gemma Chan en meer.

Nieuwe Apple TV Plus-films 2023

Argylle

De nieuwe film Argylle heeft ook al zo’n fijne cast. Henry Cavill speelt een spion met een vreemd kapsel en geheugenverlies, die denkt dat hij een schrijver is van spionnenboeken. Dan keert zijn geheugen terug. Met onder andere Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara en John Cena. Ook zangeres Dua Lipa komt kijken of ze kan acteren.

Napoleon

Apple heeft niemand minder dan Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator) gevraagd om een film te maken over Napoleon Bonaparte. Joaquin Phoenix speelt de hoofdrol. Dat kan niet anders dan een must see worden.

Killers of the Flower Moon

De nieuwste film van Martin Scorsese komt in 2023 ook naar Apple TV Plus, met Leonardo DiCapro en Robert DeNiro in de hoofdrollen. De film gaat over het onderzoek naar de moorden van verschillende inheemse Amerikanen na de vondst van olie op hun land.

Tetris

Een film over Tetris? Die game waarin blokjes in verschillende vormen naar beneden vallen en je ze zo moet positioneren dat er hele lijnen weggespeeld worden? Jazeker. En dit wordt geen geinige animatiefilm waarin de blokjes tot leven komen. Deze film met Taron Egerton in de hoofdrol, gaat over de legale strijd over het eigendom van de game tijdens de Koude Oorlog.

Kijktips

