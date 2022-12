Dit is het beste van Apple TV Plus in 2022 (en een vooruitblik op 2023!)

Na een wat trage start, is Apple TV Plus niet meer weg te denken uit het streaminglandschap. Dit is het beste van Apple TV Plus 2022.

Het beste van Apple TV Plus 2022

Met Apple TV Plus richt Apple zich op kwaliteit boven kwantiteit, maar dat betekent niet dat elke serie je tijd waard is. Zeker in de eerste periode viel het aanbod tegen. Gelukkig liet het bedrijf in 2022 zien dat de streamingdienst nu echt serieus genomen moet worden.

We zetten hieronder de series uit 2022 op een rij die van ons betreft het allerbeste zijn. Mocht je er hier eentje van gemist hebben, dan is het de moeite en je tijd meer dan waard om deze in te halen. Ook handig als je een proefperiode start en je nog niet weet wat je wil kijken.

9. Black Bird

Crimineel Jimmy Keene (Taron Egerton) belandt in de gevangenis, waar hij het niet slecht heeft. Toch wordt hij aan het twijfelen gezet als een FBI-agent hem bezoekt met een interessante deal. Als hij naar een andere gevangenis gaat en hij daar het vertrouwen van een seriemoordenaar weet te winnen, mag hij vrijuit. Het grote nadeel is dat deze andere gevangenis verschrikkelijk gevaarlijk is. Als de vader van Keene plots een beroerte krijgt, accepteert hij de deal toch. Dat resulteert in een retespannende serie

8. Prehistoric Planet

David Attenborough ken je natuurlijk als de stem van vele natuurdocumentaires over de wonderlijke wereld waarin we leven. In de reeks Prehistoric Planet neemt Attenborough je mee naar de wereld die ooit was. Naar die van de dinosaurussen. Deze beesten worden tot leven gebracht via verhalen, met prachtige beelden van het bedrijf achter onder andere The Jungle Book en The Lion King, ondersteund door de muziek van Hans Zimmer. Alsof je er zelf bij bent.

7. Home seizoen 2

In elke aflevering van Home neem je een kijkje in een bijzonder huis ergens ter wereld. Dat gebeurt niet zomaar. Je maakt allereerst kennis met de mensen die daar wonen en de ideeën die ze hebben over huizen en het delen van hun woning. Beetje bij beetje komt met prachtige shots het huis in beeld. Met dit tweede seizoen onder andere een woning in Amsterdam waar meerdere generaties bij elkaar wonen. Super inspirerend!

6. Bad Sisters

In de komische serie Bad Sisters weet je een paar dingen: walgelijke vent Jean-Paul is overleden en al zijn schoonzussen hadden een hele goede reden om hem te vermoorden. In deze serie volg je de reis tot zijn dood en is het altijd maar de vraag: hoe gebeurt het? De zussen, die stuk voor stuk worden gespeeld door uitstekende actrices, zijn duidelijk geen moordenaars en stuntelen zich een weg door deze wanhoopsdaad. Dat is tien afleveringen lang genieten.

5. Pachinko

Het was een behoorlijke taak om het boek Pachinko te verfilmen. Het boek volgt namelijk verschillende generaties van een Koreaanse familie in Japan. Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken veel Koreanen naar het land om een nieuw leven op te zetten, maar deze immigranten konden op veel weerstand rekenen. Via het spel pachinko wist deze familie toch uit de armoede te klimmen.

Pachinko vertelt een prachtig, maar ook groots verhaal. Dat is niet makkelijk te verfilmen, maar het is toch gelukt. Je moet er alleen wel even voor zitten en je aandacht er bijhouden, want de personages spreken voornamelijk Koreaans en Japans.

4. Five Days at Memorial

De verhalen over de nasleep van orkaan Katrina in 2005 ken je waarschijnlijk wel, maar deze serie maakt het wel heel concreet. Je volgt het ziekenhuis Memorial Hospital. De medewerkers denken eerst de verwoestende storm overleefd te hebben, maar dan volgt er een ongekende hoeveelheid water.

Het ziekenhuis belandt zonder stroom, dus zonder levensreddende apparatuur en zonder airconditioning. De medewerkers en patiënten worden daardoor compleet aan hun lot overgelaten. Five Days at Memorial is een dramaserie die soms voelt als een spectaculaire rampenfilm. Behalve dat wat je hier ziet echt is gebeurd. Daar word je regelmatig aan herinnerd doordat er zo nu en dan echte nieuwsbeelden worden gebruikt om de situatie buiten te schetsen.

3. Slow Horses

De eerste afleveringen van het eerste seizoen van Slow Horses, beginnen… een beetje traag. De serie gaat over een groepje MI5-agenten die niet meer op het hoofdkantoor mag werken, maar ergens in een oud gebouw suffe taken moet oplossen. Met aan het hoofd de stinkende, scheten latende Jackson Lamb, gespeeld door niemand minder dan Gary Oldman. Maar geef de serie even de kans om op gang te komen en je kunt niet meer stoppen met kijken.

Je kunt Slow Horses zien als een drama of thriller, maar ook als komedie. De verhaallijnen zijn serieus en de gebeurtenissen soms erg spannend, maar het zijn bovenal de leuke personages die de serie onweerstaanbaar maken. Ongelukkige mensen die elk in een wanhopige rotsituatie zitten.

Extra leuk is dat het tweede seizoen direct na het eerste seizoen is opgenomen, waardoor je nu direct twee seizoenen kunt kijken.

2. For All Mankind seizoen 3

Wat als Rusland als eerste op de maan zou staan? Met die vraag begon het eerste seizoen van de waanzinnige serie For All Mankind. Deze kleine aanpassing in de geschiedenis maakt een groot verschil en dat is duidelijker dan ooit in het derde seizoen.

Elk seizoen wordt er namelijk een tijdsprong van tien jaar gemaakt. In die tien jaar heeft de ruimtevaart een flinke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor er nu ruimtestations zijn waar mensen feestjes kunnen houden en het zelfs mogelijk is om naar mars te gaan.

Aanvankelijk is het derde seizoen even wennen, omdat de bekende personages weer tien jaar ouder zijn gemaakt via make-up en pruiken, maar gelukkig kun je daar al snel langs kijken. Dit is namelijk het beste seizoen van de serie tot nu toe. Puur genieten.

1. Severance

Wat als jij je werk- en privéleven compleet van elkaar kunt scheiden? Voor je gevoel loop je het kantoor binnen en er direct weer uit. Wat voor saais daar tussendoor gebeurt hoef jij je geen zorgen over te maken. Toch creëer je op deze manier een versie van jezelf die nooit het kantoor uit kan. Het hele leven van die versie bestaat uit één lange aanhoudende kantoordag. Kun je dat iemand aandoen zodat je zelf rust hebt?

De serie Severance volgt die gedachtelijn in een heerlijke serie, bij het vreemdste kantoor op aarde. Dit is een The Office from hell, zonder ramen, zonder kleur en met ongrijpbaar werk. De serie stelt een hele hoop leuke vragen en beantwoordt die lang (nog) niet allemaal. Dit mysterie is leuk, maar je blijft ook hangen door hoe de serie eruit ziet en hoe het wordt gespeeld.

Severance is een serie van ongekende kwaliteit. Dit is niet alleen de beste serie van Apple TV Plus van 2022, maar een van de beste series van alle streamingdiensten.

Apple TV Plus in 2023

Ook 2023 lijkt weer een topjaar te worden voor Apple TV Plus. Wat je onder andere kunt verachten is een comedyserie met Jason Segal en Harrison Ford, over een therapeut die besluit iedereen de waarheid te zeggen. Deze serie heet Shrinking en is vanaf 27 januari te zien.

Killers of the Flower Moon is een nieuwe film van Martin Scorsese met onder andere Leonardo DiCaprio en Robert De Niro, over de moord op enkele rijke oorspronkelijke Amerikanen rond 1920. Deze film kun je ergens in 2023 kijken.

Ook zijn er nog wat producties in de maak waarvan nog niet duidelijk is wanneer ze uitkomen, maar waar we wel reikhalzend naar uitkijken. Zoals de nieuwe serie van Vince Gilligan (Breaking Bad, Better Call Saul) met Rhea Seehorn in de hoofdrol. Ook werken Dennis Lehane en Taron Egerton weer samen na Blackbird voor de nieuwe serie Firebug.

