Netflix-app voor Apple TV krijgt fris ontwerp en nieuwe functies

Kijk jij regelmatig naar Netflix-series met je Apple TV? De Apple TV-app gaat er voortaan iets anders uitzien. Ook zijn er enkele nieuwe functies toegevoegd. Lees snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix-app voor Apple TV krijgt nieuwe videospeler

Netflix rolt een update uit voor zijn Apple TV-app. In deze update staat een vernieuwde videospeler centraal. Het opgefriste ontwerp is in lijn met de standaard-interface van Apples tvOS 15. De meeste andere streamingdiensten maken al langer gebruik van deze ontwerpstijl.

Het maakt niet zo heel veel uit via welke app je een film of serie bekijkt, het design is (enigszins) universeel. Sommige video-apps (zoals Amazon Prime Video) gebruiken nog wel een eigen ontwerp. In dit artikel vertellen wij je welke veranderingen de update voor de Netflix-videospeler met zich meebrengt. Lees je mee?

Opgefriste lettertypes en Siri-integratie

De update moet binnenkort automatisch verschijnen op jouw Apple TV. In de vernieuwde videospeler zien we enkele opvallende veranderingen. Zo verschijnen titels van de series en films voortaan in grote letters linksonder op het scherm. Deze zie je natuurlijk niet tijdens het kijken, maar alleen als je de voortgangsbalk selecteert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook verschijnen afleveringstitels voortaan boven de titel van de serie. Op deze manier zie je makkelijk bij welke aflevering je bent gebleven (mocht je bijvoorbeeld via een ander account verder streamen). De informatieknop bevat allerlei overige informatie. Denk hierbij aan herstartknop en de mogelijkheid om door verschillende afleveringen van een serie te bladeren. Ook check je met deze knop de videobeschrijvingen, ondertiteling en andere instellingen.

Overigens, de videospeler die Netflix nu gebruikt, is de standaardspeler van Apple zelf. Deze wordt dus bijvoorbeeld ook bij Apple TV Plus gebruikt.

Het nieuwe ontwerp is dus minimalistischer dan zijn voorganger. Daarnaast ondersteunt de bijgewerkte interface van Netflix nu ook eindelijk de nieuwe Siri-afstandsbediening. Deze kwam in 2021 tegelijk met de nieuwe Apple TV op de markt. Met het iPod-achtige klikwiel mag je nu door afleveringen scrollen. Dat werkt toch net wat praktischer dan het verplaatsen van de voortgangsbalk.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste Netflix- en Apple TV-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.