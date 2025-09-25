Apple TV 4K komt volgende maand: dit zijn de verwachte functies

Apple TV+ heeft zijn beste jaar ooit, maar de Apple TV 4K wacht nog altijd op de eerste update sinds 2022 – en die komt er nu bijna aan.

Apple TV 4K komt volgende maand

Er wordt al lang gespeculeerd over de komst van een nieuwe Apple TV 4K, maar in oktober gaat het dan eindelijk echt gebeuren. Hier zijn 4 features die we op de nieuwe versie verwachten:

1. A17 Pro-chip

Het huidige Apple TV 4K-model werd eind 2022 gelanceerd en heeft een chip die toen vrij modern was: de A15 Bionic. Inmiddels gebruikt Apple veeleisende software, Apple Intelligence en nieuwere games waardoor een geüpgradede chip vereist is.

Volgens de laatste geruchten krijgt de volgende Apple TV 4K dan ook een A17 Pro-chip. Dat is momenteel de minimaal vereiste Apple-chip om AI-functies te ondersteunen, die naar verwachting het komende jaar veel belangrijker zullen worden.

2. Ondersteuning voor Apple Intelligence

Dit is geen verrassing, aangezien Apple geleidelijk aan AI heeft toegevoegd aan alle producten. Hoewel Apple Intelligence oorspronkelijk alleen iPhones, iPads en Macs ondersteunde, kreeg de Vision Pro het dit voorjaar en brengt watchOS 26 het inmiddels naar de Apple Watch.

Geruchten zeggen dat AI-functies ook naar de nieuwe Apple TV 4K komen, hoewel mogelijk in zeer beperkte mate tot de grote Siri-update volgend voorjaar. AI kan mogelijk het volgende betekenen voor de tv-kijkervaring:

Gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van je huidige stemming.

Naar verschillende scènes springen met een korte beschrijving.

Achteraf informatie informatie opvragen over muziek uit elk deel van een film.

3. Nieuwe N1-chip voor draadloze netwerken

Naast de C1- en C1X-modems heeft Apple onlangs een gloednieuwe chip voor draadloze netwerken geïntroduceerd, genaamd N1. De N1-chip combineert wifi, Bluetooth en Thread (een smart home-protocol). De chip zit momenteel al ingebouwd in alle nieuwe iPhone 17-, iPhone 17 Pro- en iPhone Air-modellen, en zal ook worden opgenomen in de vernieuwde Apple TV 4K.

4. En misschien: Center stage camera

Deze verandering lijkt iets minder zeker, maar is zeker niet ondenkbaar. In het huidige AI-tijdperk gaan er geruchten dat verschillende nieuwe Apple-producten binnenkort worden uitgerust met camera’s, waaronder AirPods en slimme brillen. Het toevoegen van een camera aan de Apple TV 4K is niet alleen zinvol vanwege de potentiële voordelen van AI, maar ook voor videogesprekken en gebarengestuurde bediening.

FaceTime is nu al een functie van tvOS. Momenteel moet je echter de Continuïteitscamera van je iPhone gebruiken om FaceTime in te schakelen. tvOS 26 heeft FaceTime-wijzigingen die erop wijzen dat er mogelijk een ingebouwde camera komt, wat de komst van deze functie ondersteunt. En gezien de nieuwe Center Stage-camera aan de voorkant van de iPhone 17, is het niet onwaarschijnlijk dat er iets vergelijkbaars naar de nieuwe Apple TV komt.

Wil je niets missen over de aankomende Apple TV 4K en de andere producten die Apple nog gaat uitbrengen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je vanzelf op de hoogte!