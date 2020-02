‘Nieuwe Apple TV, iPod touch en Apple Watch-bandjes op komst’

Apple presenteert in maart mogelijk een nieuwe Apple TV, nieuwe bandjes voor de Apple Watch en een iPod Touch ‘X Generation’. Na de AirPods X Generation-koptelefoon zijn er meer nieuwe producten opgedoken in het voorraadsysteem van de Amerikaanse winkel Target.

‘Apple TV Gen X en iPod touch Generation X op komst’

Het gaat om een nieuwe ‘Apple TV Gen X’ die volgens het systeem een prijs krijgt van 179 dollar. Dat is even duur als de huidige 32GB Apple TV. De ‘Apple Watch Series X Bands’ krijgen met 49 dollar in het systeem ook dezelfde prijs als bestaande Apple Watch-bandjes.

Opvallend is de aanwezigheid van een nieuwe versie van de iPod touch. Een nieuwe versie zou betekenen dat Apple het apparaat al na een jaar van een update voorziet. Dat is snel, want tussen de iPod touch (zesde generatie) en de huidige versie zat vier jaar. De ‘iPod Touch X Generation’ staat voor 399 dollar vermeldt, gelijk aan de Amerikaanse verkoopprijs van de 256GB-versie van de huidige iPod touch.

Apples over-ear hoofdtelefoon ook in voorraadsysteem

De informatie is afkomstig van Amerikaanse winkelketen Target. Ter voorbereiding op nieuwe producten zetten die alvast tijdelijke vermeldingen in hun voorraadsysteem. Website 9to5Mac kreeg foto’s van dit systeem opgestuurd van verschillende medewerkers van Target.

Eerder werd op dezelfde manier bekend dat Apple mogelijk een over-ear hoofdtelefoon gaat verkopen. De AirPods X Generation verscheen ook in de voorraad van Target met een prijs van 399 dollar.

Nieuwe producten in maart

Hoewel een voorraadsysteem van een grote retailer misschien redelijk betrouwbaar lijkt, is een korreltje zout wel nodig. Zo lijkt het te gaan om tijdelijke vermeldingen; de kans dat Apple daadwerkelijk kiest voor de ‘Generation X’ of ‘Gen X’-naamgeving is erg klein. Ook de prijzen lijken simpelweg gebaseerd op bestaande Apple-producten. Mogelijk krijgen de nieuwe apparaten van Apple een andere verkoopprijs.

Wel is het een goede aanwijzing van wat voor soort producten Apple binnenkort gaat presenteren. We krijgen ze waarschijnlijk voor het eerst te zien op het Apple-evenement dat in maart moet plaatsvinden. Volgens geruchten krijgen we daar ook de iPhone SE 2 te zien. Wil je op de hoogte blijven van wat Apple daar allemaal laat zien, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de gratis app.

