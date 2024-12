Apple TV wordt véél beter in 2025: dit kun je verwachten

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple TV, die volgens geruchten al in 2025 verschijnt. Dit zijn de verwachtingen.

Apple TV 2025

Er komt een nieuwe Apple TV aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple aan een nieuwe generatie van het apparaat. De volgende Apple TV verschijnt in 2025 en krijgt een groot aantal verbeteringen. Het is de verwachting dat de Apple TV 2024 een nieuwe processor krijgt, waarschijnlijk is dat de A18-chip. Dezelfde chip zien we nu al terug in de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Dat is een grote stap, want de Apple TV draait nu nog op de A15 Bionic-chip.

Dat betekent dat de Apple TV ondersteuning krijgt voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Welke AI-features er precies naar de Apple TV komen is nog niet duidelijk, waarschijnlijk wordt het toestel uitgebreid met de vernieuwde versie van Siri. Daarnaast wordt de Apple TV in 2025 voorzien van een nieuwe wifi- en bluetooth-chip, die Apple zelf heeft ontwikkeld. Met de processor heeft de Apple TV ondersteuning voor Wifi 6E, bij de huidige generatie is dat nog Wifi 6.

Apple TV krijgt een camera

Met de nieuwe wifistandaard heeft de Apple TV 2025 een snellere draadloze verbinding en wordt het signaal minder vaak verstoord. Dat is een groot voordeel, maar niet de belangrijkste verandering die we bij de volgende generatie van de Apple TV zullen zien. Volgens geruchten krijgt het apparaat een ingebouwde camera. Dat zou voor het eerst zijn, want eerdere generaties van de Apple TV beschikken niet over een camera.

Met tvOS 17 bracht Apple al de FaceTime-app naar de Apple TV, zodat je videogesprekken kunt afspelen op het grote televisiescherm. Daar heb je nu wel nog de camera van je iPhone of iPad voor nodig. Bij de Apple TV 2025 komt daar verandering in, dan kun je de camera van het toestel zelf gebruiken. Dat zou de grootste verandering in jaren betekenen voor de Apple TV.

Release en lagere prijs

Waar Apple de Apple TV 2022 verkoopt voor een startprijs van 169 euro, is het de verwachting dat de volgende generatie goedkoper wordt. Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde eerder dat de Apple TV 2025 een startprijs van 100 dollar krijgt in de Verenigde Staten. De huidige Apple TV wordt daar verkocht vanaf 129 dollar, dus dat betekent een prijsdaling van ongeveer 30 dollar.

Als we dat verschil doorrekenen in Nederland komen we uit op een beginprijs van 129 euro voor de Apple TV 2025. De definitieve prijs wordt pas bekendgemaakt bij de officiële release van het toestel. Daar moeten we nog even op wachten, waarschijnlijk verschijnt de Apple TV 2025 pas in september of oktober. Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple TV 2022, zodat je nooit teveel betaalt: