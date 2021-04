Apple werkt aan een nieuwe Apple TV met ingebouwde HomePod en camera om mee te videobellen. Wanneer de nieuwe mediabox uit moet komen, is nog onbekend. Ook zou Apple sleutelen aan een innovatie: een speaker met iPad-arm.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Apple TV krijgt HomePod en camera

Het doorgaans betrouwbare Bloomberg schrijft dat Apple bezig is met een geheel nieuw product. Het smart home-apparaat moet een kruising tussen een Apple TV en HomePod worden.

Volgens Bloomberg kan de mediaspeler alles wat de huidige Apple TV kan, inclusief extra mogelijkheden. De nieuwe setupbox zou onder meer een ingebouwde HomePod-speaker hebben voor het afspelen van muziek.

Dankzij de interne FaceTime-camera moet je er ook mee kunnen videobellen. Verder schrijft Bloomberg dat je het apparaat als camera kunt gebruiken om een oogje in het zeil te houden wanneer je van huis bent.

Het is nog onduidelijk wanneer het product uitkomt. Volgens Bloomberg bevindt de ontwikkeling zich momenteel in een vroege fase. Het is daarom mogelijk dat Apple de volgende evolutie van de Apple TV nooit uitbrengt. Ook over een prijskaartje is nog niets bekend.

‘HomePod met iPad-arm in de maak’

Verder schrijft Bloomberg dat Apple momenteel sleutelt aan een innovatieve HomePod-speaker met robotarm. Daaraan zou een iPad vastzitten. Deze robotarm kan gebruikers tijdens het videobellen volgen terwijl ze door de kamer lopen.

Amazon Echo 10

Volgens Bloomberg gaat het om een “high-end” versie van de HomePod. Deze hoogwaardige speaker met scherm en microfoon moet de concurrentie aangaan met smart home-marktleiders als Amazon en Google.

De HomePod/iPad-combinatie moet er ongeveer uit komen te zien als de Echo 10, een slimme speaker van Amazon. Deze heeft een tabletscherm die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor videobellen.

Bloomberg schrijft dat ook de ontwikkeling van dit apparaat nog in een vroege fase is. Het is dus nog maar de vraag of de HomePod met iPad-arm ooit echt gaat verschijnen.

Onrustig rondom de HomePod

Apple lijkt grote plannen voor de HomePod te hebben. De afgelopen periode kwam een gerucht naar buiten dat het bedrijf zou werken aan een slimme speaker met scherm, vergelijkbaar met de Google Nest Hub. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken als fotolijstje, of om YouTube-video’s op te kijken.

De originele HomePod kwam in 2018 uit en wordt inmiddels niet meer gemaakt. Apple is gestopt met de productie en richt zich compleet op de HomePod mini. Deze compactere speaker wordt net als de originele HomePod niet in Nederland verkocht. Via grijze import kun je de HomePod mini hier wel kopen.

Meer over de HomePod mini

In onze HomePod mini review schrijven we dat de compacte speaker vooral interessant is voor échte Apple-fans. De mini werkt namelijk alleen maar samen met andere producten van het bedrijf, zoals de iPhone, iPad en Mac. Wanneer je ook Android-spullen gebruikt, kun je de HomePod mini wat ons betreft beter laten liggen.

→ Lees verder in onze HomePod mini review