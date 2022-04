Apple HomePod TV? ‘Apple werkt aan nieuw model’

De gerenommeerde Apple-analist Mark Gurman vertelt ons dat Apple bezig is om twee producten samen te voegen. Het zou gaan om de HomePod en de Apple TV. In dit artikel lees je alles over dit combi-apparaat.

HomePod en Apple TV: de gouden combinatie?

Mark Gurman, journalist van Bloomberg én betrouwbare bron omtrent al het Apple-nieuws, vertelt ons in zijn nieuwsbrief, ‘Power On’, vaak interessante scoops. In de laatste mail staat dat Apple bezig is met een combinatie tussen de HomePod (mini) en de Apple TV.

Daarnaast zou Apple er een FaceTime-camera aan willen toevoegen. Als dit waar is, wordt deze nieuwe ‘Apple HomePod TV’ hét nieuwe multimedia-apparaat van het bedrijf uit Cupertino.

‘Geen reguliere HomePod meer in de toekomst’

Naast dit nieuws meldt Gurman iets dat we eigenlijk al wisten: er gaat ‘bijna zeker’ geen tweede ‘reguliere’ HomePod meer verschijnen. De samensmelting van de Apple TV en de HomePod moet dienen als het centrum van het huis.

De HomePod mini’s, die nu nét officieel in Nederland te koop zijn, moeten in de nieuwe opstelling verspreid staan over de rest van het huis, terwijl de HomePod TV de centrale hub in je woonkamer wordt.

‘HomePod TV is het antwoord op Google Nest Hub’

Het is niet de eerste keer dat we dit nieuws zien verschijnen. We hoorden een jaar terug al geruchten over dit hybride apparaat. Het moet Apple’s antwoord worden op de Nest Hub van Google. Deze heeft een ingebouwd scherm én een speaker. Met een druk op de knop hoor je muziek, zie je video’s en open je andere apps.

Het apparaat bevindt zich nog in de ‘vroege ontwikkelfase’, maar Apple heeft genoeg concurrenten om bij af te kijken en te evenaren. Maar Apple zou Apple niet zijn als het niet vet over de concurrentie heen wil gaan.

Als we écht even mogen speculeren, dan zou dit apparaat ook nog de vorm van een haarscherpe televisie kunnen aannemen. Het lijkt er in ieder geval steeds meer op dat we de Apple TV en de HomePod in één apparaat gaan terugvinden.

