‘Nieuwe Apple TV met betere chip op komst: ideaal voor games’

Als we Apple-analist Mark Gurman moeten geloven werkt Apple aan een nieuwe Apple TV met een verbeterde chip. Deze nieuwe chip in de Apple TV kan gebruikt worden voor het spelen van games.

‘Games op Apple TV’

Hoewel we vorig jaar nog een nieuwe versie van de Apple TV hebben gezien, lijkt het erop dat we binnenkort weer een update gaan krijgen. Volgens de Power-On nieuwsbrief van betrouwbare Apple-analist Mark Gurman krijgt de Apple TV een betere chip.

‘A14-chip in Apple TV heeft 4GB werkgeheugen’

Gurman denkt dat we binnenkort een nieuwe Apple TV met een A14-chip en 4 GB werkgeheugen gaan krijgen. Deze specificaties kennen we eigenlijk al van de A12-chip die vorig jaar werd aangekondigd als onderdeel van de Apple TV uit 2021. Het grote verschil? De A14-chip kan zwaardere grafische taken aan en is 30 procent krachtiger dan zijn voorganger.

Dit zou betekenen dat je de Apple TV straks kunt gebruiken voor het spelen van games. De A12-chip van de huidige Apple TV kennen we nog van de iPhone XS. De A14-chip zit in de iPhone 12. Bij deze smartphone wordt de grafische kracht van de chip voornamelijk gebruikt tijdens het maken van foto’s.

‘Apple TV met nieuwe chip gemaakt voor tvOS 16’

Wij zouden heel de optie zien om wat meer te gamen op onze Apple-producten. Ook het besturingssysteem tvOS 16 hintte al naar het spelen van games op je Apple TV. Die zou aan het einde van 2022 de ondersteuning voor game-controllers gaan uitbreiden.

Daarnaast komen er gebruikersprofielen op de Apple TV. Ook deze vernieuwing is ideaal om de voortgang van een spel op te slaan voor meerdere gebruikers.

We horen al een paar jaar dat de Apple TV met een nieuwe chip zich meer gaat focussen op het spelen van games. Zo zagen we in 2018 al een patent voorbijkomen, waarna wij concludeerden dat games de volgende logische stap voor Apple is. Een tijdje terug vernomen we van een andere betrouwbare Apple-analist, Ming-Chi Kuo, ook al informatie over een nieuwe en goedkopere Apple TV.

Komt er dan geen HomePod TV voor games?

Een aantal maanden terug sprak Gurman over een mix van twee producten: de HomePod TV. Zoals je misschien al vermoedt gaat het om een kruising tussen een HomePod (mini) en een Apple TV. Dit zou het nieuwe multimedia-apparaat van Apple moeten worden met TV, audio en zelfs FaceTime.

Het lijkt er door deze geruchten op dat we nog even moeten wachten op de HomePod TV. Wij zijn in ieder geval al enorm enthousiast over de (hopelijk) nieuwe functies van de Apple TV. Jij ook? Laat het ons weten!

