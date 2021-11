Een must watch voor filmliefhebbers op Apple TV+: Finch met Tom Hanks

Heb je een abonnement op Apple TV+? Dan mag je in je handen wrijven, want de film Finch met Tom Hanks is razend populair. Wij vertellen je meer over deze nieuwste hit op Apple TV+!

Finch met Tom Hanks op Apple TV+

In een verwoeste wereld zoekt Finch (Tom Hanks) samen met zijn hond en zelfgemaakte robot een nieuw onderkomen. Na een flinke zonnevlam is het behoorlijk moeilijk om op aarde te overleven. De gewassen, het eten: alles is verdwenen. Dat maakt het allemaal niet makkelijk voor het drietal.

De Tom Hanks-film Finch is geregisseerd door Miguel Sapochnik, die aan het roer gestaan heeft van een aantal populaire Game of Thrones-afleveringen. Het script is geschreven door Craig Luck en Ivor Powell. Ivor heeft meegewerkt aan films als Blade Runner en Alien. Overigens wordt de robot gespeeld door Caleb Landry, die je misschien wel kent uit de film Get Out of X-Men: First Class.

Apple had de rechten van de film Finch eerder dit jaar verkregen om uit te brengen op Apple TV+. Het is de tweede film met Tom Hanks die nu onder de noemer Apple Originals te vinden is. De eerste film van was Greyhound, een waargebeurd verhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Die film heeft een Oscar-nominatie gekregen. Finch lijkt nu ook een goede kanshebber om verschillende prijzen in de wacht te slepen.

Wat is Apple TV+ …

Apple TV Plus is de streamingdienst van Apple met originele films en series. De app is beschikbaar op je iPhone, iPad, Mac, smart-tv, streamingapparaat of gameconsole. Er komen regelmatig nieuwe films en series bij en je moet hiervoor een abonnement op Apple TV+ hebben. Vaak krijg je bij de aanschaf van een nieuwe Apple-apparaat drie maanden gratis toegang tot de dienst. Daarna kost een abonnement op Apple TV+ je 4,99 euro per maand.

En hoe kan ik Finch kijken?

Om Apple TV+ te kijken start je de Apple TV-app. Die is standaard al op je Apple devices geïnstalleerd. Tik onderaan op ‘Originals’ en de film Finch is daar te vinden.

