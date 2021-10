‘Apple TV krijgt nieuw design: dunner en een andere behuizing’

Een nieuwe versie van de Apple TV is eerder dit jaar uitgebracht, maar er gaan al geruchten over een nieuw design. De nieuwe Apple TV wordt dunner en krijgt een bovenkant van plexiglas.

Nieuw design van de Apple TV

‘De nieuwe Apple TV wordt dunner en krijgt een bovenkant gemaakt van plexiglas.’ Dat zegt MacRumors gebaseerd op een bericht van iDropNews. Het gerucht moet je daarom wel met een korreltje zout nemen.

In het bericht wordt verder verteld dat het uiterlijk van de huidige Apple TV overboord wordt gegooid. De geruchten van een plexiglas bovenkant zijn al eerder boven komen drijven, maar die gingen over de Mac mini. Het lijkt erop dat de Apple TV nu ook die kant op gaat.

Het nieuwe design lijkt wat weg te hebben van de eerste generatie Apple TV’s. De vernieuwde Apple TV krijgt ‘scherpe randen, net als als de iPhone 13, iPad Pro en de iMac‘. Deze uitspraak is wel een beetje vreemd, omdat de huidige Apple TV dit design eigenlijk al heeft.

Apple TV in een notendop

Dit jaar lanceerde Apple zijn nieuwste mediaspeler. De Apple TV 4K (2021) is dankzij de krachtige hardware geschikt voor games en de nieuwe Siri Remote is een stuk fijner in gebruik. Ook films en series zien er erg goed uit dankzij de 4K-beeldkwaliteit.

De Apple TV 4K (2021) heeft veel krachtigere hardware dan zijn voorganger. De A12 Bionic-chip voorziet de mediaspeler van genoeg kracht om probleemloos games te spelen. Apple Arcade, de betaalde gamedienst van Apple, heeft dan ook een centrale rol op de Apple TV.

