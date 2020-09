Overzicht: deze smart-tv’s hebben (of krijgen) de TV-app van Apple

De TV-app werkt niet alleen op de Apple TV, maar is ook beschikbaar op smart-tv’s van andere fabrikanten. In dit overzicht zetten we op een rijtje welke slimme tv’s de Apple TV-app hebben en krijgen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smart-tv’s met Apple TV-app

Heb je in de afgelopen twee jaar een slimme tv gekocht? Dan kan je scherm mogelijk overweg met de TV-app van Apple. Deze applicatie is onder meer de thuisbasis van Apple TV Plus, de Netflix-concurrent van de iPhone-maker. Alle televisies met AirPlay 2-ondersteuning kunnen bovendien content (zoals filmpjes en muziek) via de TV-app streamen.

Kortom: Apples TV-app is een fijne toevoeging voor je slimme tv. Jammer genoeg kunnen niet alle smart-tv’s overweg met de app. In dit overzicht lichten we daarom uit welke televisies wél ondersteuning voor de Apple TV-app hebben, of in de nabije toekomst krijgen.

Samsung smart-tv’s met TV-app

Samsung FHD/HD 4, 5 Series (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 & 2019)

Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

Samsung The Frame Series (2018 & 2019)

Samsung The Serif Series (2019)

Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 & 2019)

Sony smart-tv’s met TV-app

Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85″, 75″, 65″ and 55″ models)

LG smart-tv’s met TV-app

2020 OLED and NanoCell TVs van LG

2019 OLED TVs van LG

2019 NanoCell LCD TVs van LG

2019 UM7X- en UM6X series

2019 modellen van LG

Geen TV-app voor oudere LG-tv’s

Eerder maakte LG bekend dat ook tv’s uit 2018 ondersteuning voor de Apple TV-app kregen. De fabrikant krabbelde in de zomer van 2020 echter terug. Alleen LG-tv’s vanaf 2019 krijgen ondersteuning.

Dit kun je met de Apple TV-app

De TV-app kun je in Nederland gebruiken om via Apple films te huren of te kopen, en deze meteen kijken op je smart-tv. Ook Apple TV Plus is in de app aanwezig, de Netflix-concurrent die diverse exclusieve films en series aanbiedt.

In het buitenland is het daarnaast mogelijk om met de TV-app je te abonneren op betaalzenders. In Nederland is dit (nog) niet mogelijk. Met AirPlay 2 kun je wel films, muziek en foto’s vanaf je iOS-apparaat naar je tv streamen.

In onze opinie over Apple TV Plus geven we meer informatie over de nieuwe dienst van Apple. Check ook de uitgebreide review van Apple TV Plus, waarin we de voor- en nadelen van de dienst bespreken.

Lees meer over Apple TV Plus