Gerucht: ‘Apple TV-app komt snel naar Android’

Apple heeft naar verluidt plannen om de Apple TV-app snel beschikbaar te stellen voor Android. Waarom zou Apple de app willen uitbreiden? iPhoned legt het uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV-app komt uit voor Android

Tot nu toe is de Apple TV-app voornamelijk beschikbaar geweest voor – zoals je zou verwachten – Apple-apparaten. Een aantal televisies die op Android draaien hebben wel al langer toegang tot Apple TV+, de eerste Apple TV-app kwam in 2020 al uit voor een televisie van Sony.

Apple is lange tijd terughoudend geweest met het uitbrengen van de Apple TV-app voor Android. Sinds vorig jaar lijkt daar verandering in te komen: Apple bracht toen de Apple TV-app naar de Chromecast met Google TV. Daar doet Apple nu nog een schepje bovenop, want de Apple TV-app wordt mogelijk uitgebracht voor alle smartphones en tablets die op Android draaien.

Apple TV naar Android: een grotere markt

Met het uitbrengen van de Apple TV-app op Android-apparaten maakt Apple een duidelijke keuze. Waar Apple eerst vaak de voorkeur gaf aan exclusiviteit, geeft het bedrijf nu de prioriteit aan het vergroten van de doelgroep. Door de app uit te brengen op alle Android-apparaten, krijgen natuurlijk veel meer mensen toegang tot de streamingdienst.

Met dit grotere bereik kan Apple de concurrentie aangaan met andere streamingdiensten als Netflix en HBO Max. Vooralsnog is het een gerucht dat Apple de app uitbrengt naar Android-apparaten, maar het zou in ieder geval een interessante wending geven aan de verhoudingen tussen de streamingplatforms.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgt na Apple Music ook Berichten voor Android?

Het zou niet de eerste keer zijn dat Apple de keuze maakt om een Apple-app ook naar Android te brengen: eerder deed het bedrijf dit ook met Apple Music. Dit gebeurde al snel nadat Apple Music uit werd gebracht voor de iPhone, waardoor het bereik van Apple Music enorm toenam.

Het is dus de vraag in hoeverre Apple de exclusiviteit op wil offeren voor een groter bereik. Zo heeft het bedrijf tot nu toe nog geen interesse getoond in het uitbrengen van een Berichten-app voor Android. De Apple TV-app levert daarentegen geld op voor Apple, dus het bedrijf is gebaat bij een grotere afzetmarkt. Dit zou dus een logische vervolgstap kunnen zijn na het uitbrengen van Apple Music voor Android.

Voor nu is het dus nog slechts een gerucht, maar Apple zou met een Apple TV-app voor Android een geduchte concurrent kunnen worden voor Netflix.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.