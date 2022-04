Opinie: Het wordt hoog tijd dat er een Apple TV-app voor Android komt

Apple TV Plus is met de Oscar-winst voor CODA nu echt een sterke speler op de streamingmarkt, maar toch worden er nog miljoenen Android-gebruikers buitengesloten. Het is de hoogste tijd voor een Apple TV Android-app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar blijft die Apple TV Android-app?

Apple heeft een jaar geleden een Apple TV-app gelanceerd voor Android TV, een versie van Android voor mediaspelers. Handig, want via deze app kon men niet alleen bij het aanbod van Apple TV Plus, maar ook films kopen en huren via iTunes. Totdat Apple vorige week deze optie verwijderde. Het is dus niet meer mogelijk om geld uit te geven in de Apple TV-app voor Android TV.

Gebruikers moeten nu films kopen via een Apple-apparaat, webbrowser, hun slimme televisie of de spelcomputer. Ontzettend omslachtig als je geen Apple-apparaten hebt en je Android TV gebruikt, omdat je geen ‘slimme’ televisie hebt. Je kiest dan al snel eieren voor je geld en gaat naar een andere filmdienst.

Waarschijnlijk wil Apple geen dertig procent van alle aankopen afstaan aan Google. Je weet wel, die praktijken waar Apple zelf ook veel kritiek over krijgt met betrekking tot de App Store. Een beetje flauw van het bedrijf uit Californië. Zeker omdat Android-gebruikers vaak geen alternatief hebben in de vorm van bijvoorbeeld een iPad.

CODA

Geen Android-app

Wat mij voornamelijk verbaast is dat er nog helemaal geen Android-app is voor Apple TV. Android-gebruikers moeten Apple TV Plus via een webbrowser kijken. Dat lukt allemaal wel, maar het is verre van ideaal.

Dat is anno 2022 toch bizar? Zeker nu CODA de Oscar heeft gewonnen voor beste film van het jaar. Android-gebruikers kunnen die film niet eens even makkelijk opstarten, terwijl vrijwel elke andere Oscar-winnaar op een andere streamingdienst staat die voor iedereen toegankelijk is.

Apple verandert steeds meer in een bedrijf dat diensten levert in plaats van een multinational dat het vooral moet hebben van hardwareverkopen. Een dienst is pas succesvol als het veel gebruikers heeft. Meer gebruikers betekent een hoger vast maandelijks inkomen. Meer inkomsten voor Apple TV Plus betekent meer ruimte om goede series te maken. Dat is goed nieuws voor iedereen.

Dan maakt het toch niet uit of het Apple-eigenaren of Android-eigenaren zijn die betalen? Zeker omdat het merendeel van de gebruikers nu nog bestaat uit mensen die een gratis periode hebben gekregen bij de aankoop van een Apple-apparaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Music is er ook nog

Mogelijk is Apple nog bang dat ze daarmee minder iPhones en andere Apple-apparaten zullen verkopen. Apple denkt misschien dat consumenten voor Apple kiezen, omdat ze anders geen Apple TV Plus kunnen kijken. Maar ik heb nog niemand gehoord die een iPhone 13 heeft gekocht om The Morning Show aan te zetten.

Apple Music is daarentegen wel op Android verkrijgbaar. Apple wil met zijn muziekdienst concurreren met Spotify en dat gaat natuurlijk moeilijk als je het merendeel van de smartphonegebruikers buitensluit. Als Apple zijn streamingdienst serieus neemt en dus wil concurreren met onder andere Netflix, Disney Plus en HBO Max dan moet je Android-gebruikers ook aanspreken.

En die dertig procent afstaan aan Google is ook prima te omzeilen. Laat gebruikers via een webbrowser een Apple TV Plus-abonnement aangaan en laat ze vervolgens gewoon via de app Apple TV Plus-series kijken. Het liefst nog met Chromecast-ondersteuning ook, als we toch bezig zijn.

Er is meer dan Apple TV Plus op Android en iPhone

Naast Apple TV Plus zijn er nog veel meer streamingsdiensten die wél beschikbaar zijn op Android-toestellen. Tegenwoordig zijn het er zoveel dat het soms onmogelijk is om er een te kiezen. iPhoned dook al eerder in de wereld van Netflix, Disney Plus en meer om je te helpen een keuze te maken. We hebben toen de 5 beste streamingdiensten van dit moment met alle voordelen en nadelen al bij elkaar gezet.

Op dit moment zijn Netflix, Disney Plus en HBO Max de beste alternatieven voor Apple TV Plus. Van deze drie heeft Netflix het meeste aanbod, Disney Plus heeft veel originele series en HBO Max is het goedkoopst. Check altijd wel even welke streamingdienst je favoriete series heeft.

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS-updates? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.