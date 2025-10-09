iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Jouw Apple TV heeft 7 nieuwe functies – en die móét je proberen!
Maurice Snijders
9 oktober 2025, 9:29
2 min leestijd
Jouw Apple TV heeft 7 nieuwe functies – en die móét je proberen!

Tegelijkertijd met iOS 26 heeft Apple ook tvOS 26 uitgebracht en daar zitten 7 nieuwe functies voor jouw Apple TV in die je moet uitproberen.

7 nieuwe functies voor jouw Apple TV

In tegenstelling tot iOS 26 heeft het nieuwe tvOS 26 geen enorme hoeveelheid nieuwe functies. Daardoor blijven de functies die wel nieuw zijn vaak onopgemerkt. Reden genoeg om er 7 aan je voor te stellen.

1. Liquid Glass

Liquid Glass is subtiel aanwezig in tvOS 26. Apple heeft Liquid Glass toegevoegd aan knoppen, interface-elementen en het Bedieningspaneel. Het is niet zo uitgebreid als Liquid Glass in ‌iOS 26‌ en het past goed bij het besturingssysteem.

2. Vernieuwde app

De Apple TV-app is vernieuwd en geeft nu meer tv-programma’s en films tegelijk op het scherm weer.

3. Profielen

Het is nu veel gemakkelijker om van profiel te wisselen in tvOS 26. Zo kun je content die je leuk vindt gescheiden houden van de de favoriete content van andere gezinsleden. Je kunt een profiel kiezen wanneer je de Apple TV uit de slaapstand haalt. Je krijgt dan betere suggesties op basis van jouw persoonlijke voorkeuren. Het is een handige manier om content voor kinderen te scheiden van content voor volwassenen.

4. Karaoke

Gebruik je Apple Music Sing, dan kun je jouw iPhone als microfoon gebruiken. De iPhone kan bovendien in realtime songteksten, vertalingen van songteksten en uitspraak van songteksten laten zien.

5. AirPlay

Als je luidsprekers van een ander merk gebruikt met jouw Apple TV, dan kun je deze nu instellen als standaard AirPlay-luidsprekers. Ze worden dan automatisch gebruikt, zodat je niet meer elke keer opnieuw handmatig de juiste luidsprekers hoeft te selecteren.

6. FaceTime

FaceTime wordt sinds vorig jaar ondersteund op de Apple TV met een iPhone als camera. Nu is er een vernieuwde interface met ondersteuning voor Live Vertalingen inclusief ondertiteling.

7. Screensavers

Je kunt je favoriete screensaver-categorieën kiezen, zoals skylines, de aarde, landschappen en meer. Iedereen kan bovendien zijn eigen screensavers kiezen.

apple tv 4k komt

Een nieuwe Apple TV 4K

We verwachten dat Apple nog in oktober 2025 een nieuwe Apple TV 4K gaat presenteren. Dat is de eerste update voor de Apple TV 4K sinds drie jaar. Wil je hier niets van missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

