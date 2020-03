‘Apple TV 6 krijgt meer opslag, Schermtijd en nieuwe kidsmodus’

De Apple TV 6 krijgt twee keer zoveel opslagruimte als zijn voorganger, een nieuwe kindermodus voor jonge kijkers en een functie die we kennen van de iPhone, iPad en Mac.



Gerucht: Apple TV 6 wordt flink verbeterd

Dat claimen YouTube-kanaal iUpdate en website The Verifier. Laatstgenoemde heeft in het verleden vaker juiste voorspellingen over nieuwe Apple-producten gedaan, maar de timing liet soms te wensen over. Het nieuwe gerucht klinkt echter geloofwaardig, waardoor hij het bespreken waard is.

Ten eerste claimen ze dat de nieuwe Apple TV (zesde generatie) twee keer zoveel opslag krijgt als zijn voorganger, de Apple TV 4K uit 2017. Dit betekent dat de aankomende settopbox een capaciteit van minstens 64GB heeft. Ook zou er een versie met 128GB verschijnen.

De gedachte hierachter is dat je genoeg ruimte hebt voor het opslaan van Apple Arcade-games. Met deze abonnementsdienst speel je voor een vast maandelijks bedrag exclusieve games op al je Apple-apparaten. Apple Arcade verscheen vorig jaar gelijktijdig met Apple TV Plus, een Netflix-concurrent.

Verder claimen de bronnen dat Apple een speciale kindermodus gaat toevoegen. Ongeschikt apps, films en games worden hierdoor afgeschermd voor de kleintjes. Deze functie zou overigens niet exclusief voor de nieuwe Apple TV zijn, maar onderdeel van tvOS 14. Deze software-update rolt naar verluidt eind dit jaar uit.

‘Schermtijd op alle Apple-apparaten’

Ook speculeert men dat Apple Schermtijd naar de nieuwe Apple TV wil brengen. iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers kunnen al langer met deze functie aan de slag. Schermtijd houdt bij hoeveel tijd je dagelijks op schermen kijkt, en probeert dit gebruik in te dammen.

Tot slot verwachten iUpdate en The Verifier weinig grote vernieuwingen, afgezien van een nieuw design voor de Apple Remote. Afgezien van meer werkgeheugen krijgt de Apple TV 6 volgens de bronnen nagenoeg hetzelfde ontwerp als zijn voorganger.

