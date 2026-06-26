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Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
26 juni 2026, 11:15
2 min leestijd
Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs

De Apple TV 4K heeft een flinke prijsstijging gekregen. Maar als je snel bent er is een manier om de Apple TV 4k toch nog goedkoper te krijgen.

Lees verder na de advertentie.

Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs

Apple heeft plotsklaps de prijzen verhoogd van veel producten. Sommige prijzen van de Apple-devices zijn wel met 30 procent gestegen. Ook de Apple TV 4K ontkwam er niet aan en is flink duurder geworden. Zo ging de prijs van 169 euro naar maar liefst 229 euro! De prijzen van de Apple TV met een netwerkpoort en 128 GB opslag steeg ook flink, van 190 euro naar 299 euro.

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Toch kun je de Apple TV 4K bij sommige winkels nog voor de oude prijs krijgen. Maar dan moet je er wel snel bij zijn. Het zal niet lang meer duren voordat ook daar de Apple TV duurder gaat worden. Voor de beste prijzen van de Apple TV 4K kun je het beste even onze prijslijsten hieronder bekijken.

Apple TV deals

Los toestel
Refurbished

Apple TV

€ 179,99

2 dagen

Bekijk bij Conrad
Conrad

Apple TV

€ 242,60

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple TV

€ 314,90

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Vergelijk alle Apple TV prijzen

Dit is de Apple TV 4K

De Apple TV 4K is een compacte mediaspeler waarmee je elke televisie een stuk slimmer maakt. Je sluit het kastje aan op je tv en krijgt direct toegang tot de App Store met apps als Netflix, Disney Plus, Videoland, YouTube en Apple TV. Alles werkt snel, overzichtelijk en in hoge beeldkwaliteit.

apple tv 4k

Zoals de naam al zegt, ondersteunt Apple TV 4K ook haarscherpe 4K-beelden. Daardoor zien films, series en sportwedstrijden er strak en mooi uit, wanneer je televisie dat ondersteund. Ook het geluid is dik in orde, vooral als je een soundbar, HomePods of AirPods gebruikt.

Apple TV 4K doet meer dan streamen alleen. Je kunt er ook muziek mee luisteren via Apple Music of Spotify, foto’s bekijken vanuit iCloud en games spelen via Apple Arcade. Dankzij AirPlay stuur je bovendien makkelijk video’s, foto’s of muziek vanaf je iPhone, iPad of Mac naar je televisie.

Verder is de bediening simpel, starten apps vlot op en alles voelt vertrouwd aan. Apple TV 4K is daarmee een prima apparaatje voor wie zijn televisie slimmer, sneller en veelzijdiger wil maken.

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
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