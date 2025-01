Nieuwe Apple TV 4K komt eraan: dit is de verwachte releasedatum

De Apple TV 4K is eind 2022 voor het laatst bijgewerkt, dus het wordt hoog tijd voor een nieuwe. Dit is wanneer je die kunt verwachten.

Nieuwe Apple TV 4K komt eraan

Mark Gurman van Bloomberg publiceerde onlangs zijn eerste Power On nieuwsbrief van dit jaar. In de nieuwsbrief schetst hij de plannen van Apple voor 2025 en daar zit ook een nieuwe Apple TV 4K bij. Deze keer is Gurman voor het eerst specifieker over de verschijning van het nieuwe model. Volgens hem staat de volgende generatie Apple TV 4K gepland voor release tegen het einde van het jaar.

Apple heeft doorgaans een paar grote lanceringen in het najaar. In september verschijnen er nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods, en in oktober komen er onder meer Macs en iPads. Het afgelopen jaar hield Apple voor het eerst geen event voor de Mac-lanceringen. In plaats daarvan werden de eerste M4-Macs op drie afzonderlijke dagen aangekondigd. Deze nieuwe Macs werden begin november aan klanten geleverd.

Op basis van het rapport van Gurman concluderen we dat de nieuwe Apple TV 4K in oktober of november verschijnt. Mogelijk betekent dit dat het apparaat in oktober wordt aangekondigd en in november wordt geleverd. Net zoals bij nieuwe Macs vaak het geval is. Dit zou dan drie jaar na de laatste Apple TV-update zijn.

Dit kun je ervan verwachten

Tot nu toe is er nog niet veel bekend over welke nieuwe functies Apple in de nieuwe Apple TV 4K stopt. We weten dat er waarschijnlijk een nieuw wifi-modem van Apple in zit. Dat zorgt mogelijk voor netwerkverbeteringen met Apple’s groeiende ecosysteem van home-apparaten.

Verder is er waarschijnlijk ook ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarvoor moet de Apple TV een krachtigere chip krijgen, zoals de A17 Pro of A18, en ook meer werkgeheugen. Hoewel de meeste van de huidige AI-functies niet geschikt zijn voor tvOS, verwachten we op zijn minst een nieuwe, meer capabele Siri.