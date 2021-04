Je kunt de nieuwe Apple TV 4K vanaf nu kopen. De pre-order is gestart en wie er snel bij is, krijgt de mediaspeler half mei geleverd. In dit artikel verzamelen we de scherpste deals voor je.

Pre-order gestart: hier kun je de nieuwe Apple TV kopen

Om 14:00 uur is de pre-order van de nieuwe Apple TV 4K gestart. Apples mediaspeler werd in april gekondigd en is vanaf nu vooruit te bestellen.

Het is belangrijk om er snel bij te zijn. Het is onduidelijk hoeveel voorraad er is en normaal gesproken loopt de levertijd van nieuwe Apple-producten rap op. Snelle beslissers krijgen de Apple TV 4K halverwege mei thuis geleverd.

De nieuwe Apple TV kun je in twee versies kopen. Het instapmodel heeft 32GB opslag en kost 199 euro. De luxere variant is met 64GB uitgerust en haal je voor 219 euro in huis. Deze versie is vooral aan te raden wanneer je veel games en/of films lokaal opslaat.

Dit zijn de beste Apple TV 4K pre-orderdeals van Nederland:

Dit moet je weten over de nieuwe Apple TV

Qua uiterlijk ziet de Apple TV er al jaren hetzelfde uit, maar onder de motorkap blijft Apple wel degelijk vernieuwen. De nieuwste mediaspeler is dankzij de veel krachtigere hardware bijvoorbeeld ideaal voor gamers. Daarover gesproken, je kunt je PlayStation- en Xbox-controller aan het kastje koppelen.

Verder heeft Apple de beeldkwaliteit opgekrikt. De Apple TV 4K kan niet alleen 4K-beelden op het scherm toveren, maar heeft ook Dolby Vision-video en HDR. Ook tof is dat je de kleurbalans helemaal op maat kunt maken met je iPhone.

Tot slot heeft Apple ook de Siri Remote in een fris jasje gestoken. De afstandsbediening heeft een aanraakgevoelig klikvlak om vooruit- en terug te spoelen in series en films. De vorige Apple TV-afstandsbediening kreeg veel kritiek, dus is het goed dat Apple hiernaar geluisterd heeft.

