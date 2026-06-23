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Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
23 juni 2026, 11:21
2 min leestijd
Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

Apple heeft grootse plannen met de Apple TV 4K. De nieuwe versie krijgt naar verluidt drie handige upgrades.

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Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

De Apple TV 4K is alweer een tijdje niet vernieuwd, maar daar lijkt dit najaar verandering in te komen. Volgens geruchten is Apple druk bezig met een nieuwe versie van het kastje. Verwacht echter geen compleet nieuw ontwerp of een apparaat dat ineens alles anders doet. De nieuwe Apple TV 4K krijgt drie slimme verbeteringen die hem fijner moeten maken in dagelijks gebruik.

apple intelligence siri

1. Siri wordt beter

De eerste verbetering draait om Siri. Apple werkt aan een slimmere versie van de spraakassistent en die moet ook naar de nieuwe Apple TV 4K komen. Het is wel even afwachten of dat ook in de EU gaat gebeuren. De nieuwe Siri van iOS 27 komt namelijk ook (nog) niet naar de EU.

2. Betere afstandsbediening

De tweede verbetering is de afstandsbediening. Volgens geruchten wordt die wat aangepast. Wat Apple precies gaat veranderen, is nog niet zeker. Geruchten zeggen dat hij een Ultra Wideband-chip gaat krijgen. Dit is de chip die Apple gebruikt voor functies als nauwkeurig zoeken bij onder andere de AirPods Pro 3. Hiermee kun je dus de afstandsbediening makkelijker terugvinden als hij weer eens tussen de kussens van de bank is geglipt.

3. Apple Intelligence-functies

De derde verbetering heeft te maken met Apple Intelligence. Dat is de verzamelnaam voor de slimme AI-functies van Apple. Welke functies dan precies naar de Apple TV komen, is nog niet bekend.

chatgpt Apple Intelligence

Apple heeft de nieuwe Apple TV 4K zelf nog niet aangekondigd. Maar de vorige Apple TV 4K is alweer uit 2022. Dus het wordt langzaam tijd voor een upgrade.

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Bron afbeelding: apple
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