Apple TV 4K 2026 krijgt 6 grote verbeteringen – en dat zijn er véél

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
10 juli 2026, 9:29
2 min leestijd
Apple TV 4K 2026 krijgt 6 grote verbeteringen – en dat zijn er véél

Na jaren wachten zit er eindelijk een nieuwe Apple TV 4K aan te komen. En die krijgt volgens geruchten een paar flinke upgrades.

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Apple TV 4K 2026 krijgt 7 grote verbeteringen – en dat zijn er véél

De Apple TV 4K is al sinds 2022 niet meer vernieuwd. Maar daar lijkt eindelijk verandering in te komen. Volgens de geruchten krijgt de Apple TV 4K 2026 een paar toffe upgrades. Aan de buitenkant verandert waarschijnlijk bijna niets, maar aan de binnenkant gebeurt er van alles.

apple tv 4k

1. Een veel snellere chip

De belangrijkste verbetering is een nieuwe chip. Apple gaat volgens geruchten kiezen voor de A17 Pro, die eerder in de iPhone 15 Pro zat. Misschien wordt het zelfs een nieuwere A18- of A19-chip. Dan wordt de Apple TV nog sneller en zuiniger.

2. Meer werkgeheugen en Siri

Er kan ook meer werkgeheugen in de Apple TV komen. Dat geheugen helpt het kastje bij zwaardere taken. Vooral voor de nieuwe slimme functies van Siri kan wat extra geheugen hard nodig zijn. De Apple TV wordt daarmee mogelijk ook handiger om met je stem te bedienen.

3. Mooiere games

De verwachte A17 Pro ondersteunt raytracing. Dat is een techniek waarmee licht, schaduwen en spiegelingen in games er mooier uit komen te zien. Spellen kunnen daardoor een stuk toffer worden.

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4. Beter geschikt voor streaming

De chip kan ook AV1-video’s verwerken. AV1 is een moderne videotechniek die veel streamingdiensten gebruiken. Het is ontworpen om videobestanden beter te comprimeren, met minder dataverbruik en minder buffering dan oudere standaarden. De Apple TV kan zulke beelden dan rechtstreeks en soepel afspelen.

5. Sneller wifi

De Apple TV 4K krijgt mogelijk Apples N1-netwerkchip met wifi 7. Die kan gebruikmaken van de snelle 6GHz-band van nieuwere routers. Dat zorgt voor een snellere verbinding, wat handig is voor het streamen.

7. Betere verbinding met apparaten en je slimme huis

Ook Bluetooth 6 komt volgens geruchten naar de Apple TV 4K 2026. Daarmee verbind je bijvoorbeeld oordopjes en gamecontrollers. De N1-chip ondersteunt ook gewoon Thread. Zo kan de Apple TV een verbindingspunt blijven voor slimme lampen, stekkers en andere apparaten die met Matter werken.

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Wanneer verschijnt hij?

De nieuwe Apple TV 4K wordt mogelijk rond september 2026 aangekondigd. Over de prijs is nog niets zeker, maar onlangs heeft de Apple TV 4K 2022 een flinke prijsverhoging gekregen (vanaf € 228,95). Dus we verwachten dat de Apple TV 4K 2026 rond hetzelfde bedrag zal zitten.

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Bronnen afbeeldingen: apple, 9to5mac
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