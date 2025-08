Wanneer komt de Apple TV 4K 2025? Dit is de verwachte release

We wachten al lang op een nieuwe Apple TV 4K, maar een nieuw gerucht bevestigt inmiddels dat de verschijningsdatum nabij is. Dit weten we nu.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer verschijnt de Apple TV 4K 2025?

Volgens een anonieme bron vervangt Apple nog dit jaar de huidige Apple TV 4K door een nieuw model. Het huidige model zal vervolgens uit productie worden genomen. Deze bron heeft geen verdere details gegeven over nieuwe functies die er mogelijk komen.

De huidige Apple TV 4K kwam in 2022 op de markt en draait op de A15 Bionic-chip. Deze Apple TV heeft ondersteuning voor HDR10+ en een aangepaste Siri Remote met een USB C-poort. Apple brengt ongeveer om de drie jaar een nieuw model uit van de Apple TV. De Apple TV 4K uit 2022 is de meest recente en ook enige Apple TV in het huidige productassortiment van Apple.

Dit kun je verwachten van de nieuwe Apple TV 4K

Het nieuwe model heeft waarschijnlijk een nieuwere chip, ondersteuning voor Wi-Fi 7 en voor het eerst een door Apple ontworpen Bluetooth- en Wi-Fi-chip. Hierdoor kunnen slimme apparaten van Apple beter samenwerken en gegevens sneller synchroniseren.

De volgende generatie Apple TV zou ook nog wel eens goedkoper kunnen zijn, aangezien Apple volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo de prijzen wil verlagen om het apparaat concurrerender te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarschijnlijk in september

De verwachting is al langer dat Apple de nieuwe versie in elk geval nog dit jaar op de markt brengt. Het nieuwe gerucht wijst erop dat dit nog steeds het geval is. Eind vorig jaar was Mark Gurman van Bloomberg de eerste die meldde dat er in 2025 een nieuwe Apple TV 4K op de markt zou komen. Sindsdien bleef het echter opvallend stil. Tot nu.

We achten de kans groot dat Apple de nieuwe Apple TV 4K volgende maand tijdens het iPhone 17-event zal presenteren. Volgens de laatste geruchten zal dit evenement plaatsvinden op dinsdag 9 september. Wil je niets missen van alle aankondigingen tijdens dit iPhone 17-event, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!