Apple TV 4K 2025 verschijnt al snel (met nóg een nieuw apparaat)

We verwachten nog dit jaar de nieuwe Apple TV 4K 2025, maar er zijn nu aanwijzingen dat we er helemaal niet meer lang op hoeven te wachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV 4K 2025 verschijnt al snel

Mark Gurman van Bloomberg meldde afgelopen weekend dat Apple deze week waarschijnlijk drie nieuwe M5-producten zal lanceren. Nu lijkt het erop dat ook de nieuwe Apple TV 4K 2025 eraan komt, samen met nog een nieuw Apple-apparaat: de HomePod mini 2.

Er zijn in totaal zes Apple-producten die we nog dit jaar verwachten:

iPad Pro (M5)

Vision Pro 2

Apple TV 4K 2025

HomePod mini 2

AirTag 2

MacBook Pro (M5)

3 nieuwe M5-producten

Afgelopen weekend zei Gurman dat Apple van plan is om een aantal van deze nieuwe producten deze week te lanceren. Als meest waarschijnlijke producten noemde hij de iPad Pro (M5), MacBook Pro (M5) en de Vision Pro 2, waar vermoedelijk ook een M5-chip in zit.

Hij zei dat er ook een nieuwe Apple TV 4K, HomePod mini 2 en AirTag in de maak zijn, maar verwachtte deze niet per se deze week. Dat lijkt nu te zijn veranderd. In elk geval wat betreft de nieuwe Home-producten van Apple. In een nieuw bericht op X zegt Gurman:

Een slinkende voorraad

Inmiddels is duidelijk dat de voorraad HomePod mini en Apple TV 4K bij bepaalde Apple Stores over de hele wereld begint te slinken. Dat wijst er doorgaans op dat er nieuwe modellen aankomen. Zo is de HomePod mini in alle vijf kleuren momenteel volledig uitverkocht in de Apple Store in Regent Street, Londen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit kun je verwachten van de Apple TV 4K 2025 en de HomePod mini2:

Apple TV 4K 2025

Een snellere A17 Pro-chip met ondersteuning voor de vernieuwde Apple Intelligence-versie van Siri volgend jaar en een door Apple ontworpen wifi-chip met ondersteuning voor WiFi 6E of WiFi 7. Er gaan ook geruchten over een ingebouwde FaceTime-camera, maar het is nog niet duidelijk of die al in de aankomende versie zit.

HomePod mini 2

S9-chip of nieuwer met ondersteuning voor de vernieuwde Apple Intelligence-versie van Siri volgend jaar, een door Apple ontworpen wifi-chip met ondersteuning voor WiFi 6E of WiFi 7, verbeterde geluidskwaliteit, tweede generatie Ultra Wideband-chip en nieuwe kleuren.

Wil je niets missen van de aankomende nieuwe Apple-producten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!