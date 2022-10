Apple TV 4K 2022 gepresenteerd – deze nieuwe features maken hem geniaal!

Apple heeft net een nieuwe generatie van de Apple TV gepresenteerd. Deze heet wederom Apple TV 4K, maar is aan de binnenkant geheel vernieuwd. Dit moet je weten.

Apple TV 4K 2022 release

De Apple TV 4K is Apple’s ultieme streamingkastje voor bij je televisie. Je kijkt er uiteraard Apple TV+ mee, maar met apps breid je het streamingaanbod uit. Ook is het kastje ontzettend geschikt voor gaming via Apple Arcade.

En met de nieuwe Apple TV 4K 2022 gaat dat dus nog een stuk sneller en vooral… kleurrijker – mits je een geschikte televisie hebt. Wij leggen alle details voor je uit.

Apple TV 4K 2022 hardware

Het belangrijkste verschil ten opzichte van de voorganger is de nieuwe A15 Bionic-chip. Die kennen we al uit de iPhone 13-serie, evenals de iPad mini 6 en de nieuwe ‘gewone’ iPhone 14. Kortom, een supersnelle processor die streamingcontent in de hoogste resoluties en de nieuwste games van Apple Arcade aankan. Ook weet je hiermee zeker dat je nog lange tijd updates voor tvOS gaat krijgen.

Een tweede toevoeging is de ondersteuning van HDR10+-content. Dat is een andere standaard voor videobeelden met meer kleuren, net als Dolby Vision. Laatstgenoemde werd al op eerdere Apple TV’s ondersteund.

Nog meer verschillen

Daarnaast zijn er nog meer, kleinere verschillen ten opzichte van de vorige versie van de Apple TV 4K. Zo heeft de Siri Remote nu een usb-c-aansluiting in plaats van Lightning. Ook de standaardopslag van Apple TV gaat omhoog naar 64 GB, daarnaast is er een versie met 128 GB. En dankzij de ondersteuning van Thread Mesh kun je ook de allernieuwste smart-home accessoires aansturen.

Twee versies

De Apple TV 4K is vanaf 4 november beschikbaar en komt in twee versies: eentje met en eentje zonder ethernet-aansluiting. Draadloos internet hebben uiteraard beide versies. En goed nieuws: tegen de trend in is de Apple TV 4K 2022 goedkoper geworden. Het model met alleen wifi en 64 GB opslag gaat voor 169 euro over de toonbank, de versie met ethernet en 128 GB kost 189 euro.