Apple TV 4K 2022 is beschikbaar: dit is er nieuw

De Apple TV 4K 2022 is nu verkrijgbaar in de winkels en het is de krachtigste Apple TV tot nu toe. Wij vertellen je wat er nieuw is aan deze Apple TV!

Apple TV 4K 2022: twee modellen

Apple brengt de nieuwe Apple TV voor het eerst uit in twee verschillende modellen. Het eerste model heeft 64GB opslagruimte en kost 169 euro. Leg je twintig euro meer op tafel, dan heb je een Apple TV 4K 2022 met ethernetaansluiting en meer opslagruimte (128GB). Daarmee is hij een stuk goedkoper dan zijn voorganger.

Dit zijn zes andere veranderingen bij de Apple TV 4K 2022:

1. A15 Bionic-chip: sneller en soepeler

De derde generatie Apple TV 4K is vooral een verbetering op het gebied van de hardware. Waar de tweede generatie nog voorzien was van een A12 Bionic-chip, heeft de Apple TV 4K 2022 de A15 Bionic-chip.

Deze chip is volgens Apple veel sneller dan de A12 Bionic-chip en zorgt voornamelijk voor snellere navigatie in en tussen apps. Door deze krachtige chip kan de Apple TV de nieuwste games van Apple Arcade aan in de hoogste resoluties. Kortom: een hele krachtige processor waarmee je de komende jaren zeker vooruit kan.

2. (Veel) meer geheugen

De opslagruimte van de Apple TV 4K 2022 is een groot verschil met de tweede generatie. De tweede generatie had slechts 32GB, de derde generatie heeft 64GB of 128GB. Een grote verbetering, zeker omdat de duurdere uitvoering nog steeds goedkoper is dan de twee generatie.

Bovendien is de nieuwe Apple TV voorzien van 4GB aan werkgeheugen, waar de tweede generatie 3GB RAM had.

3. Ondersteuning van HDR10+-content

Eveneens een nieuwe toevoeging is de ondersteuning van HDR10+ content. Dat is een andere standaard voor videobeelden met meer kleuren, net als Dolby Vision. Laatstgenoemde werd al op eerdere Apple TV’s ondersteund.

4. Siri Remote nu mét usb-c-aansluiting

Apple loopt vast op de zaken vooruit en heeft de Siri Remote nu al voorzien van een usb-c-aansluiting. Op deze manier weet je zeker dat je de afstandsbediening over een paar jaar nog kan aansluiten, want volgens de EU moeten alle nieuwe elektronische apparaten in 2024 zo’n aansluiting hebben.

Moet je thuis vaak zoeken naar de afstandsbediening? Apple maakt helaas nog geen einde aan die zoektocht: ook de nieuwe Siri Remote heeft geen ‘Zoek mijn’-functie.

5. Opladen? Kabel los erbij kopen

Belangrijk detail bij deze nieuwe usb-c-poort: de nieuwe Apple TV wordt niet geleverd met een oplaadkabel. Om de Siri Remote op te laden moet je deze usb-c-kabel dus los erbij kopen – als je die niet al in huis hebt. De oplaadkabel is te koop voor 25 euro in de Apple Store.

6. Nieuw design: dunner en lichter

Op het eerste gezicht valt het misschien niet op, maar ook het ontwerp is aangepast. De Apple TV 4K derde generatie is veel lichter en dunner dan de tweede generatie. Apple heeft de nieuwe Apple TV een compacter ontwerp kunnen geven door het verwijderen van de ventilator. Deze was niet meer nodig met de nieuwe A15 Bionic-chip.

Ander detail is het logo dat op de Apple TV staat. Apple heeft ervoor gekozen om ‘TV’ te verwijderen, waardoor nu enkel het Apple-logo te zien is.

Apple TV Plus

Heb je nog geen Apple TV Plus-abonnement? Geen zorgen: bij aanschaf van een nieuw Apple-product krijg je drie maanden gratis Apple TV Plus. Het aanbod op de streamingdienst wordt iedere maand verder aangevuld, dus het is het zeker waard om de dienst een paar maanden uit te proberen.

Apple TV 4K kopen?

Ben je van plan om de Apple TV 4K derde generatie te kopen? Check dan de actuele prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weer dat je de beste prijs te pakken hebt!

Wil je weten wat de internationale recensenten vinden van de Apple TV 4K 2022? Wij zetten Apple TV 4K 2022 reviews eerder voor je onder elkaar.

