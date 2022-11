Apple TV 4K 2022 reviews round-up: meer opslag en lagere prijs

De Apple TV 4K 2022 komt eraan en de eerste internationale reviews staan nu al online. Wat vinden de internationale reviewers van de nieuwe Apple TV? Wij geven een korte samenvatting!

Apple TV 4K 2022 reviews round-up

De Apple TV 4K derde generatie is de nieuwste Apple TV en is in twee modellen te koop. Het eerste model heeft 64 GB opslagruimte en die gaat je 169 euro kosten. Leg je twintig euro meer op tafel, dan heb je een Apple TV 4K 2022 met ethernetaansluiting en meer opslagruimte (128 GB). De eerste reviews zijn nu al online verschenen en wij zetten de conclusies voor je op een rij.

The Verge: verfijning van Apple TV’s

Bij The Verge wordt de lagere prijs van de nieuwe Apple TV benadrukt. Met een startprijs van 129 dollar in de Verenigde Staten en 169 euro in Nederland is de Apple TV een flink stuk goedkoper dan zijn voorganger. De keuze tussen de twee nieuwe modellen van de Apple TV 4K is volgens The Verge snel gemaakt: het iets duurdere model is het zeker waard door de grotere opslagruimte en de ethernetaansluiting.

Kritiekpunten zijn volgens The Verge het functioneren van Siri en het design van de Apple TV. Siri is beperkt beschikbaar bij de Apple TV 4K en kan makkelijke vragen niet altijd beantwoorden. Ook het ontwerp van de Apple TV mag wel een keer op de schop, al is het verwijderen van de ventilator een goed begin.

Al met al vindt de recensent van The Verge de derde generatie van de Apple TV 4K geen grote update, maar wel een absolute verfijning van eerdere Apple TV’s.

TechCrunch: toekomstbestendige Apple TV

De recensent van TechCrunch is onder de indruk van de hardware van de Apple TV 4K 2022. De krachtigere chip maakt het wisselen tussen apps gemakkelijker. Gamen met de Apple TV gaat volgens TechCrunch beter dan ooit door deze nieuwe chip. Hierdoor kan de Apple TV 4K 2022 de zwaarste games van de App Store makkelijk aan.

Ook TechCrunch zegt dat het uiterlijk van de Apple TV wel een upgrade kan gebruiken. Ze vinden dit echter geen reden om de derde generatie van de Apple TV 4K niet aan te schaffen. Deze nieuwe Apple TV is toekomstbestendig, zeker wanneer je kiest voor de iets duurdere variant met meer opslagruimte.

Volgens de de website is de nieuwe Apple TV 4K de aanschaf zeker waard, voor zowel mensen die al een Apple TV hebben als voor mensen die nu hun eerste Apple TV kopen.

AppleInsider: upgraden hoeft nog niet

AppleInsider zet de tweede en de derde generatie van de Apple TV 4K naast elkaar. De prijs is volgens AppleInsider echt een voordeel van de nieuwe Apple TV 4K, maar daar blijft het wel bij. Volgens AppleInsider zal je weinig verschil merken tussen de beeldkwaliteit van beide modellen.

De tweede generatie Apple TV 4K heeft daarnaast standaard een ethernetaansluiting. Het grootste verschil dat dan nog overblijft is de snelheid, die bij de derde generatie Apple TV 4K wel een stuk hoger ligt.

Volgens AppleInsider is het niet nodig om van een ouder model Apple TV over te stappen naar de nieuwste versie. Als je voor het eerst een Apple TV gaat kopen is de derde generatie het absoluut waard, zeker vanwege de nette prijs. AppleInsider raadt wel aan om voor het iets duurdere model te gaan, met de ethernetaansluiting.

Apple TV 4K kopen?

Ben je van plan om de Apple TV 4K derde generatie te kopen? Check dan de actuele prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weer dat je de beste prijs te pakken hebt!

