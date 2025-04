Apple TV 2025 krijgt 4 belangrijke verbeteringen: dit zijn ze

Dit jaar verschijnt een nieuwe generatie van de Apple TV, maar wat zijn de verwachtingen? Deze verbeteringen komen naar de Apple TV 2025!

Apple TV 2025

Er komt een nieuwe generatie van de Apple TV aan! Het is alweer even geleden dat de huidige versie van de Apple TV verscheen, want die kwam uit in 2022. Sindsdien heeft Apple wel software-update voor de Apple TV uitgebracht, maar er is de afgelopen jaren geen nieuwe hardware aangekondigd. Daar komt dit jaar verandering in met de release van de Apple TV 2025. Deze verbeteringen worden bij de Apple TV 2025 verwacht!

1. Nieuwe processor

Bij de Apple TV 2025 is de nieuwe processor één van de belangrijkste verbeteringen. Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de Apple TV op de A17 Pro- of de A18-chip draait. Deze processors zagen we eerder bij de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16 (Plus). Dit zou een grote verbetering betekenen, omdat de Apple TV 2022 nog draait op de A15 Bionic-chip. Die processor werd ook in de iPhone 13 gebruikt.

Met de A17 Pro- of de A18-chip krijgt de Apple TV 2025 ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Daarnaast zorgt de nieuwe processor voor grote verbeteringen bij het spelen van games op de Apple TV 2025. De A17 Pro- of A18-chip heeft minder moeite met het draaien van zware programma’s, waardoor games soepeler werken op de nieuwe Apple TV.

2. Apple Intelligence

De Apple TV 2025 krijgt met de A17 Pro- of de A18-chip ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is vooral belangrijk voor Siri, want de stemassistent werkt veel beter met behulp van kunstmatige intelligentie. De nieuwe versie van Siri wordt uitgebreid met meer taalmodellen en krijgt toegang tot vrijwel alle apps. Daardoor kan de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uitvoeren, die je in één opdracht uitspreekt.

Dat is een belangrijke verandering, want zo wordt het bedienen van de Apple TV 4K 2025 veel gemakkelijker. De afstandsbediening van het toestel heet immers niet zonder reden de Siri Remote. Andere verbeteringen die dankzij Apple Intelligence naar de Apple TV 2025 komen zijn waarschijnlijk aanbevelingen die passen bij je stemming, het openen van scènes in een film of serie op basis van een korte beschrijving en het opvragen van informatie over muziek in een film of serie.

3. Wifi- en Bluetooth-chip

Bij de iPhone 16e introduceerde Apple het C1-modem, de eigen chip van het bedrijf voor 5G-verbinding. Apple heeft jaren gewerkt aan het C1-modem, waarmee het bedrijf minder afhankelijk van andere leveranciers wilt worden. Ondertussen werkt Apple aan nog een processor, die we vermoedelijk bij de Apple TV 2025 zullen zien. Het toestel krijgt Apple’s nieuwe Wifi- en Bluetooth-chip, die voor verbeteringen bij de verbinding van de Apple TV 2025 zorgt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman is de Apple TV 2025 een van de eerste toestellen met de nieuwe Wifi- en Bluetooth-chip. De processor zorgt voor verbeteringen bij het overzetten en synchroniseren van data tussen de Apple TV en andere slimme apparaten. Daarnaast is de chip energiezuiniger. Waarschijnlijk heeft de nieuwe chip nog meer voordelen, die later dit jaar duidelijk worden.

4. Ingebouwde camera

Met tvOS 17 bracht Apple grote verbeteringen naar de Apple TV. Eén van de nieuwe functies was FaceTime, een app die nog niet eerder beschikbaar was in tvOS. Om te videobellen via de Apple TV heb je nu nog de camera van je iPhone nodig, maar daar komt bij de Apple TV 2025 mogelijk verandering in. Er gaan geruchten dat het toestel een ingebouwde camera krijgt, die het mogelijk maakt om te videobellen met de Apple TV.

Volgens Gurman kun je de camera in de Apple TV 2025 overigens voor meer features gebruiken. Zo herkent de camera handgebaren, waardoor je de Apple TV voor bepaalde acties niet meer hoeft te bedienen met de Siri Remote. Ook biedt de camera ondersteuning voor een aantal functies van Apple Intelligence. Soortgelijke verbeteringen zien we naar verluidt bij de AirPods en de Apple Watch, ook die toestellen krijgen camera’s.

Release van de Apple TV

De Apple TV krijgt in 2025 dus een groot aantal verbeteringen. Volgens geruchten is dat niet terug te zien in de prijs, want Apple is juist van plan om het toestel goedkoper te maken. De huidige Apple TV heeft een startprijs van 169 euro, de volgende generatie wordt naar verluidt ongeveer 30 euro goedkoper. Dat betekent dat je de Apple TV 2025 waarschijnlijk al voor 139 euro in huis haalt, mits de handelsoorlog met de Verenigde Staten niet doorzet.

We moeten nog even wachten op de Apple TV 2025, want de release volgt pas in het najaar. Waarschijnlijk kondigt Apple het toestel aan in oktober of november, dan weten we zeker welke verbeteringen naar de Apple TV 2025 komen. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple TV? Bekijk in dat geval de laagste prijzen van de Apple TV 2022 in onze prijsvergelijker, zodat je nooit te veel betaalt!