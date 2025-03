Apple TV 4K 2025 komt eraan – met deze veranderingen

Er komt een nieuwe generatie van de Apple TV aan! Benieuwd welke veranderingen naar de Apple TV 4K 2025 komen? Dit zijn de verwachtingen.

Apple TV 4K 2025

Apple werkt aan een nieuwe versie van de Apple TV! De laatste generatie van de Apple TV verscheen in 2022 en draait nog op de A15 Bionic-chip. Daar komt bij de Apple TV 4K 2025 verandering in, want het apparaat wordt voorzien van een nieuwe processor. Het is de verwachting dat de Apple TV draait op de A17 Pro- of de A18-chip. Met deze processor krijgt het toestel ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence.

Met de A17 Pro- of de A18-chip komt de vernieuwde versie van Siri ook naar de Apple TV. Dat is een belangrijke verandering, want Siri speelt een grote rol bij het bedienen van het toestel. Het is niet voor niets dat de afstandsbediening van de Apple TV de Siri Remote heet. Met één druk op de knop activeer je de stemassistent en kun je opdrachten geven. Zo is het mogelijk om slimme apparaten te bedienen of naar het weerbericht te vragen.

Meer nieuwe functies

De nieuwe versie van Siri wordt uitgebreid met meer taalmodellen en krijgt toegang tot vrijwel alle apps. Daardoor kan de spraakassistent meerdere taken achter elkaar uitvoeren, die je in één opdracht uitspreekt. Dat is een belangrijke verandering, want zo wordt het bedienen van de Apple TV 4K 2025 veel gemakkelijker. Daarnaast krijgt Siri toegang tot ChatGPT, waardoor de stemassistent uitgebreidere antwoorden kan geven.

Het is nog niet duidelijk welke functies van Apple Intelligence nog meer naar de Apple TV komen. Andere veranderingen die bij de Apple TV 4K 2025 worden verwacht zijn meer werkgeheugen en Apple’s nieuwe modem. Het C1-modem zagen we eerder al bij de iPhone 16e en is het eerste modem dat door het bedrijf zelf is geproduceerd. Het werkgeheugen wordt uitgebreid naar 8 GB, zodat alle AI-functies moeiteloos gedraaid kunnen worden.

Release van de Apple TV

Bij het design van de Apple TV 4K 2025 worden vooralsnog geen veranderingen verwacht. Het gaat dus vooral om verbeteringen onder de motorkap, met de uitbreiding van het werkgeheugen en de nieuwe A17 Pro- of de A18-chip. We moeten nog wel even wachten op het toestel, want de nieuwe generatie van de Apple TV verschijnt pas in het najaar. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman valt de release van de Apple TV 4K 2025 in oktober of november.

Geruchten voorspellen dat de prijs van de Apple TV dit jaar wordt verlaagd. De huidige versie van de Apple TV is bij Apple verkrijgbaar vanaf 169 euro. Het is de verwachting dat de volgende generatie ongeveer dertig euro goedkoper wordt en voor 139 euro op de markt wordt gebracht. Ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple TV en wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple TV 2022: