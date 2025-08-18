Apple TV 2025 krijgt deze grote verandering (en dit is wanneer)

De nieuwe Apple TV komt eraan! Ben je benieuwd wat je kunt verwachten? Dit is de belangrijkste verandering bij de Apple TV 2025.

Apple TV 2025

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple TV! De huidige versie van de Apple TV 4K kwam uit in 2022, sindsdien is de hardware van de Apple TV niet meer aangepast. Daar komt dit jaar verandering in, want de Apple TV 2025 staat volgens geruchten op de planning. De belangrijkste verandering bij de Apple TV 2025 wordt naar verluidt een nieuwe processor, waarmee het toestel veel sneller wordt.

Het is de verwachting dat de Apple TV 2025 draait op de A17 Pro-chip. Deze processor kennen we al van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Apple produceert deze iPhones niet meer, maar dat geldt niet voor de A17 Pro-chip. De processor wordt nog gefabriceerd voor de iPad mini 2024. De A17 Pro-chip is daarom een logische keuze voor de Apple TV 2025, want Apple kan de productie van de chip gemakkelijk ophogen.

Belangrijkste verandering

De nieuwe processor wordt de belangrijkste verandering bij de Apple TV 2025. Met de A17 Pro-chip krijgt de Apple TV ondersteuning voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Dat betekent dat het toestel uitgebreid kan worden met de verbeterde versie van Siri. Voor de Apple TV is dat een belangrijke verbetering, omdat het apparaat vooral wordt bediend via de spraakassistent. Zo heet de afstandsbediening van de Apple TV niet voor niets de Siri Remote.

Daarnaast is de Apple TV 2025 met de krachtigere processor beter geschikt voor het spelen van games. Apple focust steeds meer op games bij de Apple TV, maar daar is wel een chip met genoeg rekenkracht voor nodig. De huidige Apple TV draait nog op de A15 Bionic-chip, die moeite kan hebben met grafisch zware games. Bij de Apple TV 2025 is dat niet meer het geval, want de A17 Pro-chip is krachtig genoeg om meerdere zware programma’s op hetzelfde moment te draaien.

Release van de Apple TV 2025

Er is verder nog niet veel bekend over de nieuwe generatie van de Apple TV. Mogelijk krijgt het toestel Apple’s eigen Wifi- en Bluetooth-chip, waarvan we de eerste variant al in de iPhone 16e zagen. Over de release van de Apple TV 2025 is eveneens nog niet veel duidelijk. Het is de verwachting dat Apple het apparaat dit najaar uitbrengt, waardoor de release in ieder geval tussen september en december valt.

Over enkele weken organiseert Apple een groot evenement voor de presentatie van de nieuwe iPhones en Apple Watches. De kans bestaat dat de nieuwe Apple TV al bij dit evenement wordt aangekondigd, waardoor we de belangrijkste veranderingen mogelijk al volgende maand zien. Ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple TV? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple TV 2022, zodat je nooit te veel betaalt!