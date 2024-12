Komt er een nieuwe Apple TV in 2025? Dit zeggen de geruchten

Apple werkt aan de volgende generatie van de Apple TV, maar verschijnt die al in 2025? Dit zeggen de geruchten over de nieuwe Apple TV!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe generatie Apple TV

Apple heeft de Apple TV al jaren geen grote update meer gegeven. In 2022 verscheen de huidige generatie van de Apple TV, dat jaar kreeg het toestel een nieuwe processor en een vernieuwde afstandsbediening. Het is inmiddels twee jaar later en er is nog geen nieuwe generatie van de Apple TV uitgebracht. Geruchten voorspelden wel dat het toestel een upgrade zou krijgen in 2024, maar uiteindelijk gebeurde dat niet.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman hoeven we binnenkort geen nieuwe Apple TV te verwachten. Gurman heeft aangegeven dat Apple geen plannen heeft om de nieuwe generatie van de Apple TV op de korte termijn uit te brengen. Dat is ook terug te zien aan de voorraad van het apparaat, want deze wordt bij alle winkels nog aangevuld. Hetzelfde geldt voor de productie van de Apple TV, die draait nog op volle toeren. Dat betekent dat er (nog) geen opvolger op komst is.

Geruchten over Apple TV

Voorlopig verschijnt er dus geen nieuwe Apple TV, maar geruchten voorspellen wel al aan welke functies Apple werkt. Het is zo goed als zeker dat de Apple TV een nieuwe chip krijgt, vermoedelijk dezelfde A18-chip als de iPhone 16. Met deze processor krijgt het toestel ondersteuning voor Apple Intelligence en de vernieuwde versie van Siri. Op die manier komt Siri 2.0 ook naar bestaande HomePods, want de speakers werken met de Apple TV.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast focust Apple bij de volgende Apple TV waarschijnlijk meer op het spelen van games. Met iOS 18 breidde Apple de iPhone al uit met een speciale gamemodus, waarmee de vertraging bij een Bluetooth-verbinding wordt verminderd. Het is goed mogelijk dat de speciale gamemodus ook naar de Apple TV komt en dat het toestel ondersteuning krijgt voor zwaardere spellen. Dat is nu al het geval bij de iPhone, iPad en Mac, dus de Apple TV zou een logische vervolgstap zijn.

Volgende Apple TV wordt goedkoper

Een opvallend gerucht is dat de volgende Apple TV veel goedkoper wordt. Waar Apple het apparaat in 2022 voor 169 euro op de markt bracht, krijgt de nieuwe generatie waarschijnlijk een lagere startprijs. Zo voorspelt Apple-kenner Ming-Chi Kuo dat de nieuwe Apple TV in de Verenigde Staten verkrijgbaar zal zijn voor slechts 100 dollar, terwijl dat nu 129 dollar is. In Europa liggen de prijzen doorgaans iets hoger, maar er wordt alsnog een prijsverlaging verwacht.

Welke prijs de volgende Apple TV krijgt blijft voorlopig onduidelijk, omdat Apple geen plannen heeft om het toestel binnenkort uit te brengen. Het lijkt erop dat er ook in 2025 geen nieuwe generatie van het apparaat verschijnt. Ben je nog op zoek naar een nieuwe Apple TV? Dan is dit een goed moment om de Apple TV 4K uit 2022 te kopen. Ben je benieuwd naar de laagste prijzen? Bekijk dan hier onze prijsvergelijker: