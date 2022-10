Nieuwe Apple TV in 2022: vier nieuwe functies (en een lagere prijs)

Er verschenen al eerder geruchten dat er dit jaar nog een nieuwe Apple TV komt en het lijkt er steeds meer op dat dit inderdaad het geval is. De nieuwe Apple TV 2022 krijgt vier nieuwe functies en wordt ook nog eens goedkoper.

Nieuwe Apple TV met vier nieuwe functies

Afgelopen juni schreven we al dat de nieuwe Apple TV een betere chip zou krijgen. Volgens analyst Ming-Chi Kuo en Mark Gurman van Bloomberg klopt die informatie. Gurman verwacht nog in 2022 een Apple TV die vier nieuwe functies krijgt.

1. Snellere chip voor Apple TV 2022

Gurman zegt dat de nieuwe Apple TV een A14 Bionic chip krijgt. Dat is dezelfde chip die in alle iPhone 12-modellen en in de vierde generatie iPad Air zit. De vorige versie (Apple TV 4K) heeft een A12 Bionic chip. De snellere A14-chip moet vooral zorgen voor snellere prestaties.

2. Meer werkgeheugen

Volgens Gurman krijgt de nieuwe Apple TV daarnaast 4GB RAM werkgeheugen. Dat is 1GB meer dan zijn voorganger. Ook hiervan verwacht hij snellere prestaties en snellere reactietijden.

3. Nieuwe versie Siri Remote

In de programmacode van de iOS 16 beta zijn verwijzingen gevonden naar een nieuwe versie van de Siri Remote voor Apple TV. Het is echter niet duidelijk welke nieuwe functies de afstandsbediening krijgt. Mogelijk krijgt de afstandsbediening een U1-chip voor ‘Zoek mijn’-ondersteuning.

4. Lagere prijs: beter voor je portemonnee

Kuo geeft aan dat de nieuwe Apple TV goedkoper wordt gemaakt. Dat zou dus kunnen betekenen dat de nieuwe Apple TV Plus weer wat goedkoper wordt. De huidige Apple TV 4K heeft een vanaf-prijs van 199 euro, de oudere Apple TV HD koop je nog steeds voor zo’n 159 euro.

Nieuwe Apple TV in 2022

De Apple TV 4K werd aangekondigd in april 2021 en verscheen een maand later op de markt. Het is niet gebruikelijk dat er elk jaar een nieuwe Apple TV verschijnt. Om die reden zou het misschien nog een jaartje kunnen duren. Maar zowel Kuo als Gurman zijn doorgaans erg betrouwbaar met hun voorspellingen, dus we verwachten toch een Apple TV in 2022.

Gurman zei onlangs dat er deze maand vermoedelijk geen Apple event zal plaatsvinden. Als de nieuwe Apple TV met vier nieuwe functies inderdaad dit jaar nog verschijnt, zal dat dus waarschijnlijk via een persbericht gebeuren.

