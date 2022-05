‘Apple brengt in 2022 nieuwe, mogelijk goedkopere Apple TV uit’

Apple brengt in de tweede helft van 2022 een nieuwe versie van de Apple TV uit. Dat beweert een bekende lekker. Bovendien krijgt de mediaspeler mogelijk een lager prijskaartje dan het huidige model.

‘Goedkopere Apple TV op komst in 2022’

Volgens de doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo brengt Apple later dit jaar een nieuwe Apple TV uit. De mediaspeler werd in 2021 voor het laatste geüpdatet en kreeg toen onder meer een snellere A12-chip. Ook ontwierp Apple een nieuwe afstandsbediening, de Siri Remote, die een stuk fijner is in het gebruik dan het oude model.

Welke nieuwe features de Apple TV 2022 krijgt, is nog niet bekend. Wel suggereert Kuo dat het apparaat een lagere prijs krijgt dan de huidige versie. De Apple TV 4K (2021) kost minimaal 199 euro. Daarvoor krijg je een magere 32GB opslagruimte. Wanneer je 64GB opslag wil, betaal je 219 euro.

Als de nieuwe Apple TV inderdaad goedkoper wordt, hoeven we misschien helemaal geen nieuwe functies te verwachten. In plaats daarvan zou het kunnen gaan om de vervanger van de huidige Apple TV HD, die een maximale resolutie van 1080p ondersteunt. We vermoeden dat de opvolger dan wél 4K-materiaal kan weergeven, maar minder geschikt is voor het spelen van games dan de duurdere variant.

Gaat Apple de concurrentie aan met alternatieven?

Kuo suggereert in zijn tweet namelijk dat de Apple TV 2022 het gat met de concurrentie zal dichten. Dan gaat het vooral om de prijs. Er zijn veel goedkopere alternatieven voor de Apple TV beschikbaar, zoals de Google Chromecast met Google TV en de Xiaomi TV Stick 4K. Die haal je allebei al voor zo’n 70 euro in huis.

Deze ‘dongles’ beschikken over minder krachtige hardware dan de Apple TV 4K. Toch zijn ze prima geschikt om videodiensten als Netflix en Disney Plus in hoge kwaliteit weer te geven op je televisie. Mogelijk komt Apple met een uitgeklede mediaspeler die hetzelfde doet, maar beter samenwerkt met je andere Apple-apparaten.

