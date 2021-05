Apple TV 2021 vs Apple TV 2017: is het de upgrade waard?

De Apple TV 2021 ligt vanaf morgen (21 mei) in de winkels, maar is het een upgrade waard als je al een Apple TV in huis hebt? Hoog tijd voor een Apple TV 2021 vs Apple TV 2017 vergelijking.

Apple TV 2021 vs Apple TV 2017

Hoewel er alweer vier jaar tussen de nieuwste en vorige Apple TV zitten, is er niet zo gek veel veranderd als je de twee apparaten bekijkt. Toch zijn onder het identieke design een aantal veranderingen zichtbaar, die een upgrade voor jou mogelijk interessant maken.

Design

Als je de Apple TV 2021 en die van 2017 naast elkaar zet, zul je nauwelijks verschillen zien. De afmetingen zijn precies hetzelfde, beide hebben een zwarte kleur en sluit je aan met een HDMI-kabel aan je tv. Het enige verschil is het soort hdmi-poort: het 2021-model is uitgerust met hdmi 2.1, terwijl de 2017-variant het hdmi 2.0 moet doen. Hierover later meer.

Specificaties

Als we de specificaties vergelijken, is het vooral de processor die het grote verschil maakt. De Apple TV 2021 heeft een A12 Bionic-chip, die we kennen van de iPhone XS en iPhone XR. Dat is een forse upgrade ten opzichte van het 2017-model, die een A10X-chip heeft.

Over het algemeen is de A10X-chip nog krachtig genoeg voor de basistaken van de Apple TV. De A12-chip wordt pas interessant als je van plan bent om de Apple TV als spelcomputer te gebruiken. Naarmate de tijd verstrijkt zullen zware apps (zoals games) minder goed draaien op de 2017 Apple TV, terwijl de 2021-versie er weer jaren tegenaan kan.

Hdmi 2.1 vs Hdmi 2.0

De hdmi-upgrade van 2.0 naar 2.1 zorgt ervoor dat High Frame Rate 4K wordt ondersteund. Hierdoor kan de nieuwe Apple TV videobestanden in 4K hdr-kwaliteit met 60 frames per seconde afspelen. Let wel op dat ook je televisie dit moet ondersteunen om hier je voordeel mee te kunnen doen. Is dat het geval, dan zien films en series in deze videostandaard er soepeler uit met meer vloeiende animaties.

Thread en wifi 6

De laatste twee verbeteringen aan de binnenkant van de Apple TV 2021 zijn thread en wifi 6. Thread is een nieuwe standaard voor smart home-systemen, waardoor andere apparaten met de Apple TV kunnen verbinden zonder bluetooth of wifi te gebruiken. Dat moet voor een stabielere verbinding zorgen. Als je router wifi 6 ondersteunt, kun je je voordeel doen om de maximale snelheid te benutten met de 2021 Apple TV.

Siri Remote

De 2021 Apple TV wordt geleverd met een nieuwe afstandsbediening. Deze is op ieder vlak een verbetering, maar niet direct een reden om de overstap te maken. Apple verkoopt de nieuwe Siri Remote namelijk ook los, zodat je ‘m gewoon aan kunt sluiten op de 2017 Apple TV. Wil je hier meer over weten? Check dan het onderstaande artikel waarin we de nieuwe functies van de Remote met je doornemen.

Software

Beide Apple TV’s draaien op tvOS en op het moment zal het nog wel even zo blijven. Uiteindelijk zal de ondersteuning voor tvOS wel stoppen voor het 2017-model, maar dat lijkt dit jaar nog niet het geval te zijn. Dankzij de A12-chip is de 2021 Apple TV weer klaar voor de toekomst en kun je zeker vijf jaar rekenen op software-updates.

Conclusie Apple TV 2021 vs 2017

In deze Apple TV 2021 vs Apple TV 2017-vergelijking hebben we goed moeten zoeken naar de verschillen tussen de twee. Zeker omdat Apple de nieuwe Siri Remote los verkoopt, kunnen we voor eigenaren van de 2017 Apple TV weinig redenen bedenken om het 2021-model in huis te halen. Daarvoor zijn de verbeteringen simpelweg te klein. Pas over een paar jaar zal de kracht van de A12-chip zichzelf bewijzen, maar dat is voor nu nog geen reden om het 2017-model bij het grofvuil te zetten. Heb je nog geen Apple TV? Dan haal je met de 2021-variant direct de beste en meest toekomstbestendige in huis, met de goede afstandsbediening.

Apple TV 2021 kopen

De nieuwe Apple TV kun je in twee versies kopen. Het instapmodel heeft 32GB opslag en kost 199 euro. De luxere variant is met 64GB uitgerust en haal je voor 219 euro in huis. Deze versie is vooral aan te raden wanneer je veel games en/of films lokaal opslaat.