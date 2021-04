Gemaakt voor gamers én een nieuwe afstandsbediening: de verwachtingen voor de Apple TV 2021 zijn hooggespannen. In dit artikel blikken we vooruit op de nieuwe Apple-mediaspeler die misschien later dit jaar wordt aangekondigd.

Apple TV 2021 verwachtingen

De afgelopen weken duikt de Apple TV van 2021 regelmatig op in geruchten en gelekte informatie. Het zou ook hoog tijd worden voor een nieuwe Apple-mediaspeler, want de huidige versie komt uit 2017. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple TV 2021.

1. Focus op games

De nieuwe Apple TV gaat zich op een specifieke doelgroep richten: gamers. Dat beweren bekende Apple-journalisten als Mark Gurman al een tijdje. De insiders denken dat Apple brood ziet in de gamingindustrie. Deze branche is de afgelopen jaren flink gegroeid en de pandemie heeft dit effect alleen maar versterkt.

Een belangrijk onderdeel van een fijne game-ervaring zijn goede graphics. Journalisten als Gurman denken daarom dat de mediaspeler een flink betere chip krijgt om spellen probleemloos te draaien. Mogelijk krijgt de Apple TV een variant van de A12- of A14-chip, die respectievelijk de iPhone XS en iPhone 12 van kracht voorzien.

Het intern geheugen zou daarbij verdubbeld worden van 32GB naar 64GB. De grootste opslagcapaciteit wordt daarmee 128GB, indien de Apple-insiders het bij het juiste eind hebben. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die films in hoge 4K-kwaliteit willen opslaan.

2. 120Hz-beeld

In de code van tvOS 14.5, de nieuwste softwareversie van de Apple TV, staan meerdere referenties naar een ververssnelheid van 120Hz. Het lijkt dus logisch dat Apple op de achtergrond sleutelt aan een mediaspeler met deze hoge ververssnelheid.

Een hogere ververssnelheid is niet zozeer relevant voor films en series, waar de Apple TV zich tot nog toe op heeft gefocust. Wel is het relevant voor games, een steeds belangrijker wordend thema voor Apple.

Een ververssnelheid van 120Hz zorgt ervoor dat het televisiescherm 120 keer per seconde ververst. De huidige Apple TV 4K heeft een maximale ververssnelheid van 60Hz. Uiteraard moet je tv een hoge ververssnelheid van 120Hz ondersteunen om de functie te kunnen gebruiken.

Om de ververssnelheid van 120Hz mogelijk te maken, schijnt de Apple TV 2021 een hdmi 2.1-poort te krijgen. De huidige variant blijft steken op een 2.0-ingang.

3. Integratie met Apple Arcade

De Apple TV 2021 wordt geen concurrent voor de Xbox One X of PlayStation 5. In plaats daarvan richt de mediaspeler zich hoogstwaarschijnlijk op een breder publiek door de samenwerking met Apple Arcade op te zoeken. Apples gamesdienst is relatief betaalbaar en beschikbaar op zowel de Apple TV, iPhone, iPad als Mac.

Sommige geruchten suggereren dat Apple bezig is met een eigen gamecontroller voor de Apple TV 2021. Wij adviseren om deze claim met een korrel zout te nemen. Apple kennende ondersteunt het bedrijf liever controllers van derden, zoals de DualShock-controller van PlayStation. De iPhone-maker voegde deze functie bijvoorbeeld al eerder toe aan iOS.

4. Nieuwe afstandsbediening, zelfde design

De afstandsbediening van de huidige Apple TV kreeg veel kritiek van gebruikers. De remote zou niet alleen te klein zijn, maar ook het trackpad werkt matig. Uit meerdere geruchten blijkt daarom dat Apple sleutelt aan een nieuwe afstandsbediening voor de Apple TV.

Deze zou onder meer ‘Zoek mijn’-opties krijgen, vernoemd naar de app die standaard op iedere iPhone staat. Op die manier kun je de afstandsbediening makkelijker terugvinden als hij weer eens onder de bank ligt, door via je telefoon een geluid te laten afspelen.

Niets wijst erop dat de nieuwe Apple TV een ander design krijgt. Verwacht dus een zwarte mediaspeler met afgeronde hoeken. Aan de achterkant zitten openingen voor de stroomkabel en Lightning-naar-usb-kabel.

5. Apple TV 2021 release en prijs

Meerdere insiders denken dat de nieuwe Apple TV in 2021 wordt aangekondigd. Wanneer is nog even de vraag. Een mogelijk aankondigingsmoment doet zich in september voor.

Naar verwachting onthult Apple dan de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. De Apple TV 2021 zou voor een mooi ‘One more thing’-moment kunnen zorgen. Een andere mogelijkheid is dat de mediabox op een apart moment gepresenteerd wordt, of via een persbericht kennismaakt met de wereld.

Over de prijs van de Apple TV 2021 zijn nog geen concrete geruchten naar buiten gekomen. Aangezien de mediaspeler al een aantal jaren niet is geüpdatet, verwachten we dat de nieuwe variant ongeveer hetzelfde gaat kosten. In dat geval komt de Apple TV 2021 prijs op 199 euro te liggen.

Meer verwachtingen

