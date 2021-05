De eerste internationale reviews van de Apple TV 2021 druppelen binnen. Daaruit blijkt dat vooral de nieuwe Siri Remote hoge ogen gooit.

Apple TV 2021 review round-up

Het internationale embargo voor Apple TV 2021 reviews is verstreken, dus vult het internet zich met artikelen en video’s waarin het nieuwe tv-kastje van Apple beoordeeld wordt.

De grote vernieuwing is duidelijk de nieuwe Siri Remote (die overigens ook werkt met de 2017 Apple TV). Zo schrijft CNN Underscored dat dit ‘de beste afstandsbediening is die ze ooit hebben getest’. De remote werkt simpel en intuïtief, iets wat niet over zijn voorganger gezegd kon worden. CNN stipt vooral de prijs aan als grote minpunt, want hoewel Apples alternatief sneller en beter is dan de Chromecast van Google, is hij wel een heel stuk prijziger.

iMore is over het algemeen enthousiast over de 2021 Apple TV, maar heeft moeite met de ‘Terugknop’ op de Remote. Deze knop krijgt een nieuwe functie afhankelijk van de app die je gebruikt, wat het vaak onduidelijk maakt wat er gaat gebeuren als je op deze knop drukt. De ene app stuurt je terug naar het homescherm van tvOS, terwijl een andere app je naar het vorige menu stuurt in de app zelf.

Waar eigenlijk alle reviews het over eens zijn, is dat de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger erg beperkt zijn. De nieuwe chip is krachtig, maar door de manier waarop de meeste mensen de Apple TV gebruiken (met het streamen van films en series) ga je hier nu nog niet zoveel van merken. Pas als tvOS-games de chip hard nodig hebben, zal de 2021 Apple TV zichzelf bewijzen ten opzichte van het 2017-model.

Apple TV 2021 videoreviews

Bekijk hieronder meerdere videoreviews en unboxingvideo’s van de nieuwe Apple TV 2021.

Apple TV 2021 kopen

De nieuwe Apple TV wordt morgen bij de eerste klanten bezorgd en ligt vanaf dan ook in de winkels. Het apparaat is sinds 30 april te bestellen. De nieuwe Apple TV kun je in twee versies kopen. Het instapmodel heeft 32GB opslag en kost 199 euro. De luxere variant is met 64GB uitgerust en haal je voor 219 euro in huis. Deze versie is vooral aan te raden wanneer je veel games en/of films lokaal opslaat.